İBB 2025 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İBB'nin 2025 yılı faaliyet raporu 76 ret oyuna karşılık 139 oyla kabul edildi.
İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın, İBB 2025 yılı faaliyet raporunu sunmasının ardından, Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler raporla ilgili görüşlerini bildirdi.
Meclisteki konuşmaların ardından yapılan oylamada, faaliyet raporu 76 ret oyuna karşılık 139 oyla kabul edildi.
