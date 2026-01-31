İbb Üst Üste Üçüncü Kez Cdp "A Listesi"Nde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İbb Üst Üste Üçüncü Kez Cdp "A Listesi"Nde

31.01.2026 12:30  Güncelleme: 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Carbon Disclosure Project (CDP) 2025 küresel değerlendirmesinde de 'A Listesi'ne girerek iklim eylemlerinde en yüksek puan kategorisinde yerini korudu. Bu başarı ile İBB, üst üste üç kez 'A' notu alan ilk büyükşehir belediyesi oldu.

(İSTANBUL) Dünyanın en kapsamlı çevresel raporlama platformlarından biri olan Carbon Disclosure Project (CDP), 2025 yılı küresel değerlendirme sonuçlarını açıkladı. İBB, 2023 ve 2024 yıllarının ardından 2025 yılında da CDP "A Listesi"ne girerek iklim eylemlerinde en yüksek puan kategorisindeki yerini korudu. Böylece İBB, üst üste üçüncü kez "A" notu alan ilk ve tek büyükşehir belediyesi oldu.

İBB'nin il geneli ve kurumsal sera gazı emisyon envanterleri ile iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü koordinasyonunda her yıl düzenli olarak CDP sistemine raporlanıyor. Şeffaflık, bilimsel veri üretimi ve sürdürülebilirlik temelli bu yaklaşım, İstanbul'un uzun vadeli iklim politikalarının temelini oluşturuyor.

Dünya kentleri arasında İstanbul'un yeri

2025 yılı değerlendirmesinde dünya genelinde 738 şehir CDP–ICLEI Track sistemi üzerinden çevresel verilerini raporladı. Yapılan değerlendirme sonucunda yalnızca sınırlı sayıda şehir iklim eylemlerinde yüksek performans göstererek "A" notu almaya hak kazandı. İstanbul, New York, Paris, Londra ve Tokyo gibi dünya metropolleriyle birlikte CDP "A Listesi"nde yer aldı. Türkiye'den ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi de bu yıl listeye girerek önemli bir başarıya imza attı.

"Somut adımlar, güçlü strateji"

CDP tarafından verilen "A" notu; yalnızca raporlama başarısını değil, iklim değişikliğiyle mücadelede atılan somut adımları da esas alıyor. İBB, yeşil ve adil dönüşüm vizyonu doğrultusunda toplu ulaşımı güçlendiren, raylı sistem yatırımlarını artıran, bisiklet yollarını ve yeşil alanları yaygınlaştıran projeleri hayata geçirdi. Bu çalışmalar sayesinde özel araç kullanımının azaltılması, hava kalitesinin iyileştirilmesi ve kent yaşamının çevresel açıdan daha sürdürülebilir hale getirilmesi hedeflendi. İBB'nin iklim eylemlerinde sergilediği bu bütüncül ve kararlı yaklaşım, CDP tarafından 2025 yılında da en yüksek puan seviyesi olan "A" ile değerlendirildi.

CDP hakkında

Carbon Disclosure Project (CDP), kamu ve özel sektör kuruluşlarının çevresel etkilerini şeffaf bir şekilde raporlamasını teşvik eden, kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş. CDP'nin "F"den "A"ya uzanan derecelendirme sistemi; iklim değişikliğiyle mücadele, risk yönetimi, veri güvenilirliği, stratejik planlama ve paydaş katılımı gibi başlıklarda kurumların performansını ölçer. CDP–ICLEI Track sistemi ise şehirlerin iklim, su ve yeşil alan yönetimine ilişkin çalışmalarını uluslararası standartlar doğrultusunda değerlendirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Üst Üste Üçüncü Kez Cdp 'A Listesi'Nde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin ve Adana’yı sel vurdu Mezarları su bastı, dereler taştı Mersin ve Adana'yı sel vurdu! Mezarları su bastı, dereler taştı
Kaderin cilvesi Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde yeniden eşleşti Kaderin cilvesi! Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden eşleşti
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
Necip Hablemitoğlu davasında beklenmedik karar Necip Hablemitoğlu davasında beklenmedik karar

14:37
Sadettin Saran’ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
Sadettin Saran'ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
14:19
Operasyonun son dalgasında kimler var Dominik’teki yarışmacıya yakalama kararı
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı
13:59
Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri’nden ayrıldı
Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri'nden ayrıldı
13:52
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
13:42
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 14:59:28. #7.11#
SON DAKİKA: İbb Üst Üste Üçüncü Kez Cdp "A Listesi"Nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.