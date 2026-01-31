İbb Üst Üste Üçüncü Kez Cdp "A Listesi"Nde

(İSTANBUL) Dünyanın en kapsamlı çevresel raporlama platformlarından biri olan Carbon Disclosure Project (CDP), 2025 yılı küresel değerlendirme sonuçlarını açıkladı. İBB, 2023 ve 2024 yıllarının ardından 2025 yılında da CDP "A Listesi"ne girerek iklim eylemlerinde en yüksek puan kategorisindeki yerini korudu. Böylece İBB, üst üste üçüncü kez "A" notu alan ilk ve tek büyükşehir belediyesi oldu.

İBB'nin il geneli ve kurumsal sera gazı emisyon envanterleri ile iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü koordinasyonunda her yıl düzenli olarak CDP sistemine raporlanıyor. Şeffaflık, bilimsel veri üretimi ve sürdürülebilirlik temelli bu yaklaşım, İstanbul'un uzun vadeli iklim politikalarının temelini oluşturuyor.

Dünya kentleri arasında İstanbul'un yeri

2025 yılı değerlendirmesinde dünya genelinde 738 şehir CDP–ICLEI Track sistemi üzerinden çevresel verilerini raporladı. Yapılan değerlendirme sonucunda yalnızca sınırlı sayıda şehir iklim eylemlerinde yüksek performans göstererek "A" notu almaya hak kazandı. İstanbul, New York, Paris, Londra ve Tokyo gibi dünya metropolleriyle birlikte CDP "A Listesi"nde yer aldı. Türkiye'den ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi de bu yıl listeye girerek önemli bir başarıya imza attı.

"Somut adımlar, güçlü strateji"

CDP tarafından verilen "A" notu; yalnızca raporlama başarısını değil, iklim değişikliğiyle mücadelede atılan somut adımları da esas alıyor. İBB, yeşil ve adil dönüşüm vizyonu doğrultusunda toplu ulaşımı güçlendiren, raylı sistem yatırımlarını artıran, bisiklet yollarını ve yeşil alanları yaygınlaştıran projeleri hayata geçirdi. Bu çalışmalar sayesinde özel araç kullanımının azaltılması, hava kalitesinin iyileştirilmesi ve kent yaşamının çevresel açıdan daha sürdürülebilir hale getirilmesi hedeflendi. İBB'nin iklim eylemlerinde sergilediği bu bütüncül ve kararlı yaklaşım, CDP tarafından 2025 yılında da en yüksek puan seviyesi olan "A" ile değerlendirildi.

CDP hakkında

Carbon Disclosure Project (CDP), kamu ve özel sektör kuruluşlarının çevresel etkilerini şeffaf bir şekilde raporlamasını teşvik eden, kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş. CDP'nin "F"den "A"ya uzanan derecelendirme sistemi; iklim değişikliğiyle mücadele, risk yönetimi, veri güvenilirliği, stratejik planlama ve paydaş katılımı gibi başlıklarda kurumların performansını ölçer. CDP–ICLEI Track sistemi ise şehirlerin iklim, su ve yeşil alan yönetimine ilişkin çalışmalarını uluslararası standartlar doğrultusunda değerlendirmeyi amaçlıyor.