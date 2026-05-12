Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Soruşturmasında 12 Tutuklama

12.05.2026 00:06  Güncelleme: 10:06
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş'ye yönelik operasyonda 12 kişi tutuklandı, tutuklananlar arasında Ekrem İmamoğlu'nun yeğeni Derya yer alıyor. Bazı isimler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İSTANBUL) İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş'ye yönelik son operasyon kapsamında hakimliğe sevk edilen 20 kişiden 12'si tutuklandı, 8 kişi serbest bırakıldı. Tutuklanan isimler arasında daha önce iki ağabeyi tutuklanan Dilek Kaya İmamoğlu'nun yeğeni Derya ve eşi Murat Dağdeviren de var. İBB Hukuk Müşaviri Eren Sönmez ise serbest bırakılanlar arasında bulunuyor.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası devam ederken, cuma sabah İBB iştiraki Ağaç A.Ş'ye yönelik yeni bir operasyon yapılmıştı. Gözaltına alınıp önceki gün adliyeye sevk edilen 7 kişiden biri doğrudan savcılıktan serbest bırakılırken, hakimliğe sevk edilen ve arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel'in de bulunduğu 5 kişi imza yükümlülüğü ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmış, bir kişi hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Yurt dışında bulunan bir isim dönüşte havalimanında gözaltına alınırken, emniyette işlemleri tamamlanan 24 kişi bu sabah sağlık kontrolünden sonra Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul Barosu da sevk edilen isimler arasında bulunan avukat Eren Sönmez'le ilgili bir açıklama ile serbest bırakılması yönünde çağrı yaptı.

12 İSME TUTUKLAMA KARARI

Savcılık işlemleri akşam saatlerinde biterken, Alkan Başçiftçi, Ekrem Ofluoğlu, Fatih Yağcı ve Yasin Çağatay Seçkin hakkında adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmaları, diğer 20 isim ise tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik de 12 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. 8 kişi adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. Tutuklanan isimler arasında daha önce iki ağabeyi tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun yeğeni Derya ve eşi Murat Dağdeviren de var. İBB Hukuk Müşaviri Eren Sönmez ise serbest bırakılanlar arasında bulunuyor.

