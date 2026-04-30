İbb Başkan Vekili Aslan ve Başkan Bingöl, Tuzla'daki Yeni Hal Projesini Yerinde İnceledi

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, yapımı devam eden Tuzla Meyve ve Sebze Hal Binası'nda incelemelerde bulundu.

Tuzla Meyve ve Sebze Hal Binası'nın inşaat alanında yürütülen çalışmaları yerinde değerlendiren Başkan Bingöl, projeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bingöl, "Yakın zamanda hizmete alacağımız yeni Tuzla Meyve ve Sebze Hal Binamızda devam eden inşa çalışmalarını İBB Başkan Vekilimiz Nuri Aslan ile birlikte yerinde inceledik. Hal merkezimiz olası afet anlarında da lojistik merkezi olarak kritik bir rol oynayacak. Yeni yatırımlarımızla güçlü Tuzla için çok çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.

Hal projesi ve İtfaiye İstasyonu

1970 yılından bu yana Anadolu Yakası'nda hizmet veren Ataşehir Meyve Sebze Hali'nin Tuzla'ya taşınmasıyla hayata geçirilecek proje, 450 bin metrekarelik alan üzerine kuruluyor. Toplam 240 dükkanın yer alacağı hal kompleksinde bir itfaiye istasyonu da bulunacak. Şehir merkezinden uzak bir noktada konumlandırılan hal binasıyla kent içi ağır taşıt trafiğinin azaltılması hedefleniyor.

Müdahale süresi 3 dakikaya düşecek

Öte yandan, proje kapsamında kurulacak itfaiye istasyonu, özellikle Şifa ve Mimar Sinan mahalleleri için önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Mevcut durumda söz konusu mahallelere itfaiye ulaşım süresi 17 ila 20 dakika arasında değişirken; bu süre yaklaşık 3 dakikaya düşecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 300 milyon lirayı aşan yatırımla hayata geçirilecek itfaiye istasyonunun, bölgeye hızlı müdahale imkanı sunması hedefleniyor.