İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Mersin Tarsus Cezaevi\'nde Seçer\'i ziyaret etti

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i Tarsus Cezaevi'nde ziyaret ettiğini bildirdi. Aslan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Özalp Önal ve belediye bürokratlarıyla da bir araya geldiğini belirterek, "Zor günleri birlikte atlatacak, dayanışmamızı büyüteceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, sosyal medya hesabından Mersin'de gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin paylaşım yaptı. Aslan, şunları kaydetti:

"Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'i Tarsus Cezaevi'nde ziyaret ettikten sonra Mersin Büyükşehir Belediyemizde Başkan Vekilimiz Hasan Özalp Önal ve bürokrat arkadaşlarımızla bir araya geldik. Ardından sevgili eşim Özlem Aslan ile birlikte Vahap Başkanımızın değerli eşi Meral Seçer'i ziyaret ettik. Zor günleri birlikte atlatacak; dayanışmamızı büyüteceğiz."