İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Mal Varlığını Açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu mal varlığını açıkladı. 31 Mart Yerel Seçimler için ilk mal varlığını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Mansur Yavaş olmuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) 31 Mart Yerel Seçimleri için yeniden aday gösterilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mal varlığı bildiriminde bulundu.
Yapılan açıklamaya göre, İBB Başkanı İmamoğlu'na ait Beylikdüzü'nde 2002 yılında alınmış 2 dükkan, 2005 yılında yaklaşık 1 milyon TL'ye alınmış 1 konut, 2008 yılında Büyükçekmece'de alınmış 2 dükkan, yine 2008'de alınmış Beylikdüzü'nde 2 arsa, 2016 yılında Çanakkale'de alınmış ev ve dam, 2017'de alınmış Balıkesir'de bir arsa, 2019'da Trabzon'da alınmış ofis, 2021 yılında Çanakkale'de alınmış bir tarla, 2022'de Balıkesir Edremit'te alınmış ev ve arsa bulunuyor. İmamoğlu'nun bir adet silahı, bankada toplam 8 milyon 728 bin TL'si var.
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