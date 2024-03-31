İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oy kullandı ve açıklama yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Beylikdüzü'nde kullandı.
İmamoğlu, oyunu kullanmak için Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne eşi Dilek, oğulları Mehmet Selim ve Semih İmamoğlu ile geldi. Ekrem İmamoğlu, 2244 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
İmamoğlu, oy kullandıktan sonra kabinde unuttuğu tercih mührünü fark edip geri dönerek aldı.
Daha sonra kendisini okul bahçesinde bekleyen basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu, seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını diledi.
İmamoğlu, "Bugün tabii biraz benim için duygusal bir gün. Çünkü bugün 5 yıllık emeğin helalleşme anı. Umarım halkımız bu helalleşme duygusunu bana yaşatır." dedi.
Kendi adına elinden gelenin en iyisini yapmak için hareket ettiğini belirten İmamoğlu, "Bütün çalışma arkadaşlarımı, mesai arkadaşlarımı siyasi yol arkadaşlarımla birlikte en yüksek seviyede yatırımcı, dayanışmacı, icraatçı bir süreci İstanbul'umuza ve eşitlik ilkesi doğrultusunda hiçbir ilçeyi birbirinden ayırmadan, asla siyasi unsurları önüne koymadan, partizanlığı ve particiliği önüme koymadan bireylerin eşitliği, insanların eşit hizmet alma hakkı üzerinden hareket ettiğimi ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.
İmamoğlu, istemeden kırdığı kimse varsa haklarını helal etmesini isteyerek, "Umarım 16 milyon insanımızla bu seçimde çıkan sandık sonucuyla helalleşiriz. Tabii yetki sahibi olmak durumunda da inşallah önümüzdeki 5 yılı en güzel şekilde şehrimize yaşatmaya devam ederiz." diye konuştu.
Seçimle ilgili gelişmeleri partisinin il başkanlığında takip edeceğini belirten İmamoğlu, sürecin sorunsuz şekilde sonuçlanmasını temenni etti.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Bakan Koca, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi.
Karabük'te minibüs şoförü, Şirinevler Mahallesi Pazaryeri mevkisinde rahatsızlanan bir yolcuyu güzergahını değiştirerek Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yolcu, sağlık personeline teslim edildikten sonra durumunun iyi olduğu belirtildi. O anlar, minibüsün güvenlik kamerası ve bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Serik ilçesinde elektrik çarpması sonucu iki kolunu da kaybeden 45 yaşındaki Bülent Bodur, eşiyle Şehit Hasan Güçlü Meslek ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi'ne geldi. Eşinin yardımıyla oyunu kullanan Bodur, oy zarfını ağzıyla sandığa attı. Bodur, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Belediyede görev yaptığını belirten Bodur, hayatının mutlu bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da bulunan Kemer İlkokulu'nda oyunu kullandı ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara'daki Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde kullandı. Fidan, sandık görevlileriyle tokalaşarak kimliğini kontrol ettirdi ve oy zarfını sandığa attı. Vatandaşlar, Fidan'a ilgi göstererek giriş ve çıkışta tebrik ettiler.
Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Koruluk köyünde, oy verme işlemi sonrası meydanda karşılaşan O.D. (32) ile H.A. (47), Y.A. (32) ve S.G. (44) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.D, bıçak ve taşla S.G. H.A. ve Y.A'yı yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri O.D'yi gözaltına aldı.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Erzurum ve Iğdır'da evde bakım hastaları, yaşlı ve engelli vatandaşlar, belediye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla oy kullandı. Erzurum'da evde bakım hastaları, yaşlı ve engelliler oy kullanmak için evlerinden alınarak okullara götürüldü. Horasan ilçesinde 84 yaşındaki şeker hastası Sıdıka Bayçöl, ambulansla oy kullanacağı okula götürüldü. Iğdır'da ise evde bakım hastaları ve yaşlılar, belediye ve sağlık ekipleri tarafından okullarda oy kullandı.
Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Ölmez Aslan, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda oy kullandı. Vali Aslan, seçimlerin ülke ve ilimize hayırlı olmasını diledi.
Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Eşi Emine Vergili ile Şirinevler İlkokulu'na gelen Vergili, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi. Oyunu '1211' numaralı sandıkta kullanan Vergili, seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.
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