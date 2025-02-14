İBB Başkanı İmamoğlu, Bıçaklı Saldırıda Hayatını Kaybeden Mattia'nın Ailesini Ziyaret Etti

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(İSTANBUL) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24 Ocak'ta gittiği Kadıköy Salıpazarı'nda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini ziyaret etti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "Pırıl pırıl bir çocuğu bu dünyadan hangi zalimlik aldı? Acılarını ne kadar paylaşsak az. Yüreğimiz sızladı." dedi.

Özel İtalyan Lisesi 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, alışveriş yapmak için 24 Ocak'ta gittiği Kadıköy Salı Pazarı'nda, sözlü sataşma sonucunda bıçaklı saldırıya uğramış, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Minguzzi, 14 gün tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetmişti. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi için 10 Şubat'ta Ataköy 5. Kısım Camisi'nde cenaze namazı kılınmış, Osmaniye Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. Minguzzi için ertesi gün de Beyoğlu'nda St. Antuan Kilisesi'nde anma töreni düzenlenmişti.

"Yüreğimiz sızladı"

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Minguzzi'nin ailesini ziyaret etti. İmamoğlu ziyaretin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Pırıl pırıl bir çocuğu bu dünyadan hangi zalimlik aldı?" diye sordu ve "14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi Kadıköy Salı Pazarı'nda uğradığı saldırıda kaybetmiştik. Ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledik, acılarını ne kadar paylaşsak az. Yüreğimiz sızladı." ifadelerini paylaştı.