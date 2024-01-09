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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camisi imamını ziyaret etti - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camisi imamını ziyaret etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camisi imamı Galip Usta'yı hastanede ziyaret etti. İmamoğlu, Usta'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve saldırıyı kınadı. İmamoğlu, en kısa zamanda Usta'nın görevine geri dönmesini umduğunu belirtti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camisi imamını ziyaret etti
09.01.2024 - 15:10,
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Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camisi imamı Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

İmamoğlu,  Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede öğle saatlerinde ziyaret etti. İmamoğlu, Usta'nın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

"HAİNCE SALDIRIYA UĞRADI"

Ziyaretin ardından konuşan İmamoğlu, "Fatih Camisi'nin kıymetli imamı saygıdeğer hocamızı ziyaret ettik. Allah korumuş çok haince bir saldırıya uğradı. Şükürler olsun bugün sağlığını oldukça iyi bir şekilde gördük. Kıymetli başhekimimizin de ifadeleriyle çok iyi durumda kendisi ama gerçekten haince bir saldırıya uğradı. Hem emniyet güçleri hem hukuki sürecin en şekilde yürütüldüğünü takip ediyorum" dedi.

"EN KISA ZAMANDA GÜZEL SESİYLE FATİH CAMİİ'NE GERİ DÖNER"

"İnşallah bir daha böyle saldırıların yaşanmasının hiçbir zaman ülkemizde gündem olmaz" diyen İmamoğlu, "Bize uygun şeyler değil. Caminin içinde bir saldırının olması ne kültürümüze ne inancımıza asla uygun bir durum değildir. Memleketimizin her insanını bu konuda hassas olduğunu hepimiz biliriz. Tekrar saldırıyı kınıyorum. Hocamızın ve yine bir başka hemşehrimizin sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Umut ederim en kısa zamanda sağlığına kavuşur ve o güzel sesiyle Fatih Camisi'ndeki görevine geri döner. Kendisine şifa diliyorum" ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

Kaynak: DHA
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