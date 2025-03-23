İBB Başkanı İmamoğlu'nun Adliyeye Gelişi Güvenlik Önlemleriyle Sıradışı

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında sevk edildiği Çağlayan Adliyesi'ne sabah saatlerinden itibaren 30 TOMA, 2 akrep aracı, polis arama kurtarma aracı, TOMA'ya su takviye aracı, 50'ye yakın polis otobüsü getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin adliyedeki ifade işlemleri tamamlandı. Çağlayan Adliyesi'nde sabah saatlerinden itibaren güvenlik önlemleri artırıldı. Çok sayıda çevik kuvvet polisi bariyerin hemen arkasında kalkanlarıyla önlem almaya başladı.

Alınan önlemler kapsamında Çağlayan Adiliyesi'ne 30 TOMA, 2 akrep aracı, polis arama kurtarma aracı, TOMA'ya su takviye aracı, 50'ye yakın polis otobüsü getirildi.