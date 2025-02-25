İmamoğlu'nun şikayet ettiği bilirkişiye soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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İmamoğlu'nun şikayet ettiği bilirkişiye soruşturma başlatıldı

İmamoğlu\'nun şikayet ettiği bilirkişiye soruşturma başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun şikayeti üzerine bilirkişi S.B. hakkında bir disiplin soruşturması açıldığını duyurdu. Ongun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaştığı resmi belgeye göre İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu, ilgili belgelerin ivedilikle kendilerine iletilmesini talep etti.

25.02.2025 22:57  Güncelleme: 00:06
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun şikayeti üzerine bilirkişi S.B. hakkında disiplin soruşturması açıldığını duyurdu.

RESMİ YAZIYI DA PAYLAŞTI

Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun şikayeti üzerine bilirkişi S. B. hakkında disiplin soruşturması açtı." ifadelerini kullandı.Ongun, İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığının Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği resmi yazıyı da paylaştı.

BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI EN KISA SÜREDE BELGELERİ İSTEDİ

Ongun'un paylaştığı resmi yazıya göre, İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığı, Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nden bir bilirkişi hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin dava dosyasındaki belgelerin ivedilikle kendilerine iletilmesini talep etti. Bilirkişi olarak görevlendirilen S.B. hakkında yapılan ihbar ve şikayetler doğrultusunda başlatılan inceleme kapsamında, mahkemeye ait tüm bilirkişi kayıtları, duruşma tutanakları, bilirkişi raporları ve ilgili ara kararların bölge kuruluna gönderilmesi istendi. Bölge Kurulu Başkanlığı, talebin 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 14/5. maddesi uyarınca zorunlu olduğunu belirterek, ilgili belgelerin en kısa sürede iletilmesini istedi.

İmamoğlu'nun şikayet ettiği bilirkişiye soruşturma başlatıldı
Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, Murat Ongun, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun şikayet ettiği bilirkişiye soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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