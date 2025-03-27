İBB Başkanına Destek Mesajı: 'Kaynaklar Kötülük İçin Harcanmasın' - Son Dakika
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İBB Başkanına Destek Mesajı: 'Kaynaklar Kötülük İçin Harcanmasın'

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe, Silivri Cezaevi'nden gönderdiği mesajda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra döviz artışını engellemek için 27 milyar dolar harcandığını belirtti. Bu kaynağın alternatif kullanım alanlarına dikkat çekerek, Türkiye’nin kaynaklarının halk için harcanmasını istedi.

27.03.2025 16:04  Güncelleme: 17:02
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe, Silivri Cezaevi'nden ilettiği mesajında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve kendilerinin tutuklanmasından sonra döviz artışını engellemek için 27 milyar dolar harcandığının hesaplandığını bildirerek, "Sandık gelecek, Türkiye yeni bir sayfa açacak. Bir daha bu ülkenin güzel insanlarının zorlukla ürettiği 1 kuruş bile kötülük yüzünden heba olmayacak" ifadesini kullandı.

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Gökçe'nin ilettiği mesaj, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Gökçe, mesajında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve kendilerinin tutuklanmasından sonra uzmanların hesaplamasına göre döviz kurunu baskılamak amacıyla yaklaşık 27 milyar dolar harcandığını belirterek, bu kaynağın alternatif kullanım alanlarına dikkat çekti.

Gökçe, şunları kaydetti:

"Bu parayla 405 bin adet 100 metrekarelik sosyal konut inşa edilip 1 milyon 250 bin vatandaşa güvenli konut sağlanabilirdi. Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin liradan 35 bin liraya çıkarılabilirdi. Her bir vatandaşımıza bir kereliğine 12 bin lira ikramiye verilebilirdi. Türkiye genelinde her ilçeye 15 adet olmak üzere toplam 13 bin 500 öğrenci yurdu yapılabilirdi. 60 ile bin 600 yataklı hastaneler kazandırılabilirdi."

Harcamaların "haksız ve hukuksuz" nedenlerle yapıldığını ifade eden Gökçe, "Ne yazık ki bu kadar büyük bir kaynak, toplum vicdanında karşılığı olmayan bir kötülük yüzünden harcandı" ifadesini kullandı.

Mesajında İmamoğlu'na da destek veren Gökçe, mesajını şöyle tamamladı:

"15,5 milyon vatandaşımızın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere diyoruz ki, artık Türkiye'nin kaynakları kötülük yüzünden heba olmasın, millet için harcansın. İnancımız yüksek. Sandık gelecek, Türkiye yeni bir sayfa açacak. Bir daha bu ülkenin güzel insanlarının zorlukla ürettiği 1 kuruş bile kötülük yüzünden heba olmayacak, yalnız halkımız kazanacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Başkanına Destek Mesajı: 'Kaynaklar Kötülük İçin Harcanmasın' - Son Dakika

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