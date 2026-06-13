İbb Başkanvekili Nuri Aslan, İSKİ'nin Melen Tesisleri'nde İnceleme Yaptı

(MELEN/DÜZCE) İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul'a günlük ortalama 750 bin metreküp su pompalayan "İSKİ Melen 3 Terfi Merkezi"nde incelemelerde bulundu, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve kurmaylarından bilgi aldı. Melen Barajı'ndaki teknik sorunların giderilemediğine dikkat çeken Aslan, "Keşke İstanbul'un baraj havzalarını koruyabilsek. Keşke baraj havzaları iptal edilmese de biz de Kocaeli'den, Düzce'den, Sakarya'dan, Melen Irmağı'ndan İstanbul'a su taşımak zorunda kalmasak. Devletin kurumları birbiriyle konuşabilmeli, uzlaşabilmeli. Bu kadar yetişmiş kadromuz var... Tüm devletimin kurumlarını elimizdeki İSKİ'nin bu yetenekli kadrolarından istifade etmeye davet ediyorum" dedi.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılaması planlanan Melen Barajı'nda meydana gelen yapısal çatlaklar ve su tutma kapasitesindeki kayıplar nedeniyle yaşanan kriz, İSKİ'nin devreye aldığı yeni projelerle aşılıyor. 2021 yılındaki pandemi sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bölgeye ziyaretinin ardından hızlandırılan çalışmalar kapsamında, Melen 3 no.lu terfi merkezi bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak İstanbul'un su güvencesi haline getirildi. Proje sayesinde 2023 yılından bu yana şehre günlük 750 bin metreküp su basılırken, bugüne kadar toplamda 123 milyon metreküp su aktarıldı.

Tesisleri ziyaret ederek İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve kurmaylarından bilgi alan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, daha sonra değerlendirmelerde bulundu:

MELEN 3 NO'LU TERFİ MERKEZİ'NDEN İSTANBUL'A GÜNLÜK 750 BİN METREKÜP GÜNLÜK SU BASILIYOR!

"2021 yılında, pandemi sırasında Ekrem Başkanımız, Genel Müdürümüz, Genel Müdür Yardımcılarımızla beraber Melen bölgesini ziyarete geliyor Melen Barajı'nı görmek için. ve oradaki sıkıntıları zaten görüyor ve tüm kamuoyuyla bunu konuştuk. ve maalesef Melen Barajı 2017-2018'de bitmesi gerekirken bitmiyor. Bitmediği gibi su toplama kapasitesini kaybetmiş, büyük çatlaklar var. Dolayısıyla fonksiyonel bir iş değil. Milyarlarca lira yatırım yapılmış ancak su tutamıyor yani su tutamıyor baraj. Bunun üstüne 2007'de bir terfi merkezi yapılmış, 2015 yılında bir terfi merkezi daha yapılmış; ancak bu baraj su tutmayınca ilave bir terfi merkezine ihtiyaç olabilir diye öngörülmüş. Yani bir öngörüyle, Melen 3 no.lu terfi merkezinin inşaatını bir yıl içinde tamamlamış arkadaşlarımız. 2023 yılından itibaren de artık bu tesisten 750.000 metreküp günlük su basar hale gelmişiz. Bugüne kadar da, 3 nolu terfi merkezinden İstanbul'a 123 Milyon metreküp suyu aktardık."

"BİZ HER TÜRLÜ RİSKE VE HER TÜRLÜ YANLIŞ KARARA KARŞI TEDBİR ALIYORUZ"

Sadece bununla kalmamışız; Cumhuriyet Arıtma Tesisi'ne ve Ömerli Havzası'na olası fazla gelen suyumuzu depolamışız ve oradan da arıttığımız suyu 15 kilometrelik bir hatla Boğaz'ın girişine kadar götürdük. Dolayısıyla Büyükçekmece'de, Beylikdüzü'nde, Esenyurt'ta, Avcılar'daki hemşerimiz bir su problemi yaşayacak mı diye düşünmesin. Biz çünkü her türlü riske ve her türlü yanlış karara karşı tedbir alıyoruz. Bazen barajları iptal ediyorlar, biz de iptal edilen baraja karşı bir tedbir alıp ta Düzce'den, Kocaeli'den İstanbul'a su taşıyoruz.

"KEŞKE İSTANBUL'UN BARAJ HAVZALARINI KORUYABİLSEK, BİZ DE MELEN'DEN İSTANBUL'A SU TAŞIMAK ZORUNDA KALMASAK"

Keşke İstanbul'un baraj havzalarını koruyabilsek. Keşke baraj havzaları iptal edilmese de biz de Kocaeli'den, Düzce'den, Sakarya'dan, Melen Irmağı'ndan İstanbul'a su taşımak zorunda kalmasak. Bazen düşünmeden, anlık verilen kararların maliyeti çok büyük oluyor. Dolayısıyla devletin kurumları birbiriyle konuşabilmeli, uzlaşabilmeli. Bu kadar yetişmiş kadromuz var. Bu kadro dünyanın belki de en yetenekli kadrosu İSKİ de bu konuda, su konusunda. Dolayısıyla bizim arkadaşlarımızın görüşü alınmadan İstanbul ve çevresinde yapılacak bir su kararı, bir su yatırımı kararı, bana soruyorsanız bir vatandaş olarak, yanlıştır. İllaki bu teknik, memleketin yetiştirmiş olduğu Cumhuriyet'in çocuklarının bilgisinden faydalanmak lazım. Tüm Trakya'da, Marmara Bölgesi'nde bu arkadaşlarımız belki de dünyanın en uzman mühendisleri. Elimizde böyle yetenekli kadro var. Tüm devletimin kurumlarını elimizdeki İSKİ'nin bu yetenekli kadrolarından istifade etmeye davet ediyorum."