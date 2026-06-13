İbb Başkanvekili Nuri Aslan, İSKİ'nin Melen Tesisleri'nde İnceleme Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbb Başkanvekili Nuri Aslan, İSKİ'nin Melen Tesisleri'nde İnceleme Yaptı

13.06.2026 14:41  Güncelleme: 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Melen 3 Terfi Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Melen Barajı'ndaki yapısal çatlaklar ve su tutma kapasitesi kaybına dikkat çeken Aslan, İSKİ'nin bir yılda tamamladığı terfi merkeziyle İstanbul'a günlük 750 bin metreküp su sağlandığını açıkladı. Ayrıca baraj havzalarının korunması ve kurumlar arası iş birliği çağrısı yaptı.

(MELEN/DÜZCE) İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul'a günlük ortalama 750 bin metreküp su pompalayan "İSKİ Melen 3 Terfi Merkezi"nde incelemelerde bulundu, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve kurmaylarından bilgi aldı. Melen Barajı'ndaki teknik sorunların giderilemediğine dikkat çeken Aslan, "Keşke İstanbul'un baraj havzalarını koruyabilsek. Keşke baraj havzaları iptal edilmese de biz de Kocaeli'den, Düzce'den, Sakarya'dan, Melen Irmağı'ndan İstanbul'a su taşımak zorunda kalmasak. Devletin kurumları birbiriyle konuşabilmeli, uzlaşabilmeli. Bu kadar yetişmiş kadromuz var... Tüm devletimin kurumlarını elimizdeki İSKİ'nin bu yetenekli kadrolarından istifade etmeye davet ediyorum" dedi.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılaması planlanan Melen Barajı'nda meydana gelen yapısal çatlaklar ve su tutma kapasitesindeki kayıplar nedeniyle yaşanan kriz, İSKİ'nin devreye aldığı yeni projelerle aşılıyor. 2021 yılındaki pandemi sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bölgeye ziyaretinin ardından hızlandırılan çalışmalar kapsamında, Melen 3 no.lu terfi merkezi bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak İstanbul'un su güvencesi haline getirildi. Proje sayesinde 2023 yılından bu yana şehre günlük 750 bin metreküp su basılırken, bugüne kadar toplamda 123 milyon metreküp su aktarıldı.

Tesisleri ziyaret ederek İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve kurmaylarından bilgi alan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, daha sonra değerlendirmelerde bulundu:

MELEN 3 NO'LU TERFİ MERKEZİ'NDEN İSTANBUL'A GÜNLÜK 750 BİN METREKÜP GÜNLÜK SU BASILIYOR!

"2021 yılında, pandemi sırasında Ekrem Başkanımız, Genel Müdürümüz, Genel Müdür Yardımcılarımızla beraber Melen bölgesini ziyarete geliyor Melen Barajı'nı görmek için. ve oradaki sıkıntıları zaten görüyor ve tüm kamuoyuyla bunu konuştuk. ve maalesef Melen Barajı 2017-2018'de bitmesi gerekirken bitmiyor. Bitmediği gibi su toplama kapasitesini kaybetmiş, büyük çatlaklar var. Dolayısıyla fonksiyonel bir iş değil. Milyarlarca lira yatırım yapılmış ancak su tutamıyor yani su tutamıyor baraj. Bunun üstüne 2007'de bir terfi merkezi yapılmış, 2015 yılında bir terfi merkezi daha yapılmış; ancak bu baraj su tutmayınca ilave bir terfi merkezine ihtiyaç olabilir diye öngörülmüş. Yani bir öngörüyle, Melen 3 no.lu terfi merkezinin inşaatını bir yıl içinde tamamlamış arkadaşlarımız. 2023 yılından itibaren de artık bu tesisten 750.000 metreküp günlük su basar hale gelmişiz. Bugüne kadar da, 3 nolu terfi merkezinden İstanbul'a 123 Milyon metreküp suyu aktardık."

"BİZ HER TÜRLÜ RİSKE VE HER TÜRLÜ YANLIŞ KARARA KARŞI TEDBİR ALIYORUZ"

Sadece bununla kalmamışız; Cumhuriyet Arıtma Tesisi'ne ve Ömerli Havzası'na olası fazla gelen suyumuzu depolamışız ve oradan da arıttığımız suyu 15 kilometrelik bir hatla Boğaz'ın girişine kadar götürdük. Dolayısıyla Büyükçekmece'de, Beylikdüzü'nde, Esenyurt'ta, Avcılar'daki hemşerimiz bir su problemi yaşayacak mı diye düşünmesin. Biz çünkü her türlü riske ve her türlü yanlış karara karşı tedbir alıyoruz. Bazen barajları iptal ediyorlar, biz de iptal edilen baraja karşı bir tedbir alıp ta Düzce'den, Kocaeli'den İstanbul'a su taşıyoruz.

"KEŞKE İSTANBUL'UN BARAJ HAVZALARINI KORUYABİLSEK, BİZ DE MELEN'DEN İSTANBUL'A SU TAŞIMAK ZORUNDA KALMASAK"

Keşke İstanbul'un baraj havzalarını koruyabilsek. Keşke baraj havzaları iptal edilmese de biz de Kocaeli'den, Düzce'den, Sakarya'dan, Melen Irmağı'ndan İstanbul'a su taşımak zorunda kalmasak. Bazen düşünmeden, anlık verilen kararların maliyeti çok büyük oluyor. Dolayısıyla devletin kurumları birbiriyle konuşabilmeli, uzlaşabilmeli. Bu kadar yetişmiş kadromuz var. Bu kadro dünyanın belki de en yetenekli kadrosu İSKİ de bu konuda, su konusunda. Dolayısıyla bizim arkadaşlarımızın görüşü alınmadan İstanbul ve çevresinde yapılacak bir su kararı, bir su yatırımı kararı, bana soruyorsanız bir vatandaş olarak, yanlıştır. İllaki bu teknik, memleketin yetiştirmiş olduğu Cumhuriyet'in çocuklarının bilgisinden faydalanmak lazım. Tüm Trakya'da, Marmara Bölgesi'nde bu arkadaşlarımız belki de dünyanın en uzman mühendisleri. Elimizde böyle yetenekli kadro var. Tüm devletimin kurumlarını elimizdeki İSKİ'nin bu yetenekli kadrolarından istifade etmeye davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Melen Barajı, Nuri Aslan, Politika, İstanbul, İnceleme, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, İSKİ, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Başkanvekili Nuri Aslan, İSKİ'nin Melen Tesisleri'nde İnceleme Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyenin süs havuzuna düşüp engelli kalan Hatice’nin ailesi tazminat kazandı ölünce de borçlu çıktı Belediyenin süs havuzuna düşüp engelli kalan Hatice'nin ailesi tazminat kazandı; ölünce de borçlu çıktı
CHP’de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi CHP'de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Fransız siyasetinde “Prenses“ krizi: Aşırı sağın yükselen yıldızının ilişkisi tartışma konusu Fransız siyasetinde "Prenses" krizi: Aşırı sağın yükselen yıldızının ilişkisi tartışma konusu
Selçuk İnan Fenerbahçe’nin genç yıldızını istiyor Selçuk İnan Fenerbahçe'nin genç yıldızını istiyor
7 kişinin yaralandığı dolmuş kazasındaki şoför: Kız arkadaşımla sorun yaşamıştım 7 kişinin yaralandığı dolmuş kazasındaki şoför: Kız arkadaşımla sorun yaşamıştım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Acun Ilıcalı’yı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı kabul etti

15:42
A Milli Takım kampında sigara iddiası Görüntüler tartışma yarattı
A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı
15:41
Bakan Gürlek’ten Avrupa Parlamentosu’nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt
Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt
15:23
Tarih de rakam da belli Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor
Tarih de rakam da belli! Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor
14:11
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir
14:08
Kılıçdaroğlu CHP’si yüzde kaç oy alır Özgür Özel, anket sonucu paylaştı
Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özgür Özel, anket sonucu paylaştı
12:15
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 16:01:57. #7.13#
SON DAKİKA: İbb Başkanvekili Nuri Aslan, İSKİ'nin Melen Tesisleri'nde İnceleme Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.