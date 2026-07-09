Sağanak Beklenen İstanbul'da İbb Ekipleri Teyakkuzda - Son Dakika
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Sağanak Beklenen İstanbul'da İbb Ekipleri Teyakkuzda

09.07.2026 11:55  Güncelleme: 12:19
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İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul'da beklenen sağanak yağış öncesi AKOM'u ziyaret ederek 6 bin 908 personel ve 2 bin 175 araçla sahada olduklarını duyurdu.

(İSTANBUL) İBB Başkanvekili Nuri Aslan, beklenen sağanak yağışla ilgili AKOM'u ziyaret etti. Hazırlıklarla ilgili bilgi aldı ve yaptığı açıklamada "6 bin 908 personel ve 2 bin 175 araçla sahadayız. Trafik yoğunluğu şu an itibarıyla İstanbul'da yüzde 49 civarında. Vatandaşlarımız da gerekli uyarılara göre tedbirlerini alıyorlar. Tüm İstanbullu hemşehrilerime de katkıları ve destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul'da beklenen sağanak yağışla ilgili Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) takip etti. Burada yetkililerden bilgi alan Aslan, değerlendirmelerde bulundu. Aslan, şunları söyledi:

"6 BİN 908 PERSONEL VE 2 BİN 175 ARAÇLA SAHADAYIZ"

"AKOM'dayız, görevimizin başındayız. Olası bir sıkıntı yaşanmaması için arkadaşlarımızla beraber sabahtan beri süreci değerlendiriyoruz. Şu an itibarıyla çok önemli bir yağmur geçişine de rastlamadık. Sadece Terkos civarında bir sağanak oldu. Şu an itibarıyla 6 bin 908 personel ve 2 bin 175 araçla sahadayız. Trafik yoğunluğu şu an itibarıyla İstanbul'da yüzde 49 civarında. Vatandaşlarımız da gerekli uyarılara göre tedbirlerini alıyorlar. Tüm İstanbullu hemşehrilerime de katkıları ve destekleri için teşekkür ediyorum."

"İBB ÇALIŞANLARI TEYAKKUZ HALİNDE"

Şu an itibarıyla İstanbul'da olumsuz bir durum yok. Saat 11.00 - 12.00 gibi bir sağanak yağış geçebilir ama inşallah herhangi bir problem olmadan süreci atlatacağız. Buradayız, AKOM'dayız. Bütün İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları da teyakkuz halinde ve herhangi bir olumsuzluğa karşı tedbirlerini almış durumdayız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sağanak Beklenen İstanbul'da İbb Ekipleri Teyakkuzda - Son Dakika

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