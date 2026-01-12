İbb: Boğaziçi'nde Aykırı Yapılaşmaya Geçit Yok - Son Dakika
İbb: Boğaziçi'nde Aykırı Yapılaşmaya Geçit Yok

12.01.2026 14:00  Güncelleme: 15:11
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Koruma Sit Alanı'ndaki Bebek Otel'de bulunan yasadışı eklentileri yıkarak, yapıdaki aykırılıkları giderdi. Yıkım süreci, İBB Encümeni kararıyla gerçekleştirildi.

(İSTANBUL) İBB, Bebek Otel'deki bazı kaçak eklentileri bu sabah yıktı. Yıkıma ilişkin bilgilendirmede de "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Boğaziçi Koruma Sit Alanı'nda yer alan yapılara yönelik denetim ve uygulamalarını mevzuat çerçevesinde sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Bebek'te bulunan bir yapıya ilişkin tespit edilen aykırılıklar yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından bugün giderildi. İBB, Boğaziçi'nin doğal, tarihi ve kültürel dokusunun korunması amacıyla denetim, izleme ve uygulama çalışmalarını ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürmeye devam edecek." denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bebek Otel'de bu sabah gerçekleştirilen eklenti yıkımına ilişkin bir bilgilendirme yaptı. Yıkım sırasında çekilmiş görüntü ve fotoğraflara da yer verilen bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

Encümen kararıyla yıkım süreci

"İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetim çalışmaları kapsamında, yapıya ilişkin olarak 26 Mart 2025 tarihli yapı tatil tutanağı düzenlendi. Yapıda yer alan eklenti ve mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi. Tespit edilen aykırılıklara ilişkin olarak İBB Encümeni tarafından yıkım ve idari para cezası kararı alınarak ilgililere tebliğ edildi. Mülk sahipleri tarafından aykırılıkların giderilmemesi üzerine yapı, 18 Temmuz 2025 tarihinde yıkım programına alındı.

Hukuki süreç tamamlandı

İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nin 10 Temmuz 2025 tarihli kararıyla encümen yıkım kararına yürütmenin durdurulması kararı verildi. İBB Başkanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan itiraz sonucunda yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. Karar 25 Aralık 2025'te tebliğ edildi.

Aykırı eklentiler kaldırıldı

İBB Encümeni kararı doğrultusunda, Boğaziçi Koruma Sit Alanı'nda mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirilen uygulamalara yönelik işlem, bugün sabah saatlerinde İBB Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Yapının ön kısım ve çatı katında yer alan eklentileri yıkılarak, yapı aykırılıklardan arındırıldı. İBB, Boğaziçi'nin doğal, tarihi ve kültürel dokusunun korunması amacıyla denetim, izleme ve uygulama çalışmalarını ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürmeye devam edecek."

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Bebek Otel, Güncel, Çevre, Son Dakika

