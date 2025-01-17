İBB, Beyoğlu'nda yol ve çevre düzenlemesi yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB, Beyoğlu'nda yol ve çevre düzenlemesi yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Beyoğlu'nda yol ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilecek.

17.01.2025 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Beyoğlu'nda yol ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu Sütlüce D-100 Bağlantısı Şişhane Refik Saydam Caddesi Arası Yol Güzergahı ve Yeşil Alanlar Düzenleme Çalışması yürütülecek.

Çalışma kapsamında toplam 2 bin 350 metre yol güzergahında 30 bin metrekarelik yaya alanı düzenlenmesi yapılacak.

Proje kapsamında bölgede yer alan Şehit Şeyhmuz Demir (Hasköy Parkı), Cezayirli Hasan Paşa, Şişhane ve Karaköy sahil yanı parklarında toplam 50 bin metrekarelik yeşil alan yeniden düzenlenecek.

Altyapı projeleri kapsamında, bölgenin yağmur suyu, atık su, içme suyu, doğalgaz, elektrik, fiber hattı altyapıları rehabilitasyon ve yenileme çalışmaları yapılacak. Çalışma kapsamında, 165 metre uzunluğunda bir de duvar inşa edilecek, araç altgeçidi de yapılacak.

Melek Sokak 31 Ağustos'a kadar trafiğe kapanacak

Çalışmalar süresince, Camii Kebir Mahallesi Melek Sokak, 18 Ocak'tan itibaren 31 Ağustos'a kadar trafiğe kapalı olacak.

İETT ve dolmuş hatları, Kasımpaşa-Hasköy Tüneli'ni kullanarak hizmet vermeye devam ederken, Deniz Hastanesi ve Yeniçeşme durakları geçici olarak devre dışı bırakılacak. Yeniçeşme durağına ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Hasköy Parkı durağından ücretsiz ring seferleri düzenlenecek. Yaya geçişlerinin sağlamak amacıyla proje sınırları içerisinden geçici bir yaya köprüsü inşa edilecek.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, istanbul, Beyoğlu, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB, Beyoğlu'nda yol ve çevre düzenlemesi yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
14:22 Soylu: Apo’nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
22:14 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu
22:06 Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal’in askerleriyiz Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz
22:05 Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti
21:43 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
21:39 Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi
21:28 Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 16:27:34. #1.13#
SON DAKİKA: İBB, Beyoğlu'nda yol ve çevre düzenlemesi yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.