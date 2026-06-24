İbb Davası'nda 56'ıncı Gün Başladı

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İBB Davası'nın 56'ıncı günü, tutuklu Emlak Yönetimi Dairesi Başkanı Kağan Sürmegöz'ün savunmasıyla başladı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 59'u tutuklu, 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 56'ıncı gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda devam ediyor.

"EKREM İMAMOĞLU'NUN CEZAEVİNDE NE İŞİ VAR?"

Tutuklu sanıklar saat 11.05 itibarıyla alkışlarla duruşma salonuna girdi. İmamoğlu, salona girdiğinde ise tüm izleyiciler ayağa kalkarak alkışlar ve sloganlarla karşıladı.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal ise "Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde ne işi var" diye seslendi. İmamoğlu da "Sizlerin hakkını savunuyorum" diye karşılık verdi.

Avukatlar, izleyiciler ve mahkeme heyeti yerini aldı.

Duruşma saat 11.18'de, tutuklu Emlak Yönetimi Dairesi Başkanı Kağan Sürmegöz'ün savunmasıyla başladı.