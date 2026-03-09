İbb Davası Başlıyor... Özgür Özel: "Türkiye'nin Gözünün İçine Baka Baka Diyorum Ki Bu Dava Bir Kumpas Davasıdır" - Son Dakika
İbb Davası Başlıyor... Özgür Özel: "Türkiye'nin Gözünün İçine Baka Baka Diyorum Ki Bu Dava Bir Kumpas Davasıdır"

09.03.2026 10:07  Güncelleme: 10:29
CHP Genel Başkanı Özgür Özel , İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasının duruşması öncesinde, "Türkiye'nin gözünün içine baka baka diyorum ki bu dava bir kumpas davasıdır. Tayyip Erdoğan rakibini yok etmeye çalışmaktadır. Çünkü Türkiye'de bir daha seçim kazanamayacağını bilmektedir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB davasının duruşması için Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne geldi. Özel, şunları söyledi:

"9 Mart, 9 Mart, işte geldi 9 Mart. Tayyip Bey diyordu ki insan içine çıkamayacaklar. Son üç günde beş şehirde insan içine çıktık. Bugün de insanların arasından geldik. Birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar diyordu. Türkiye'nin gözünün içine baka baka diyorum ki bu dava bir kumpas davasıdır. Tayyip Erdoğan rakibini yok etmeye çalışmaktadır. Çünkü Türkiye'de bir daha seçim kazanamayacağını bilmektedir. Kendisinden sonraki Hükümete ve Cumhurbaşkanına darbe girişimi yapmıştır. Darbe milletin vicdanından püskürmüştür. Darbe sürecinin şekil şartını tamamlamak için davaya geldim."

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Özgür Özel, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
