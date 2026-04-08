İBB Davası'nda Avukatlar: 'Belediyeye Suç Örgütü Demek Hukuka Aykırı' - Son Dakika
08.04.2026 18:10
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da sanıkları arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşmasında, avukatlar hukuka aykırılık ve yanlış değerlendirmelere dikkat çekti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda devam ediyor. İBB Dijital Yayınlar Koordinatörü Ulaş Yılmaz'ın avukatı Enes Hikmet Ermener, savunmasında, 'İBB'ye suç örgütü diyen iddia makamları yarın öbür gün bakanlıklara da diyebilir. Bunun yolunu açarsınız. Belediye hiyerarşisinin suç örgütü olarak gösterilmesi, müvekkilimin suç örgütü üyesi olarak suçlanması hukuka aykırıdır' dedi.

Ulaş Yılmaz'ın diğer avukatı Hüseyin Ersöz ise, müvekkilinin savcılık sorgusu sırasında yaşanan bir olayı anlatarak, savcının Eylem 13 konusuna özel önem atfettiğini belirtti. Ersöz, savcının 'yükselmek' tabirini kullanması üzerine, hukuka uygun sorgu usulüne vurgu yaptı. Ayrıca, Prof. Dr. Yalçın Küçük'ün geçmişteki bir duruşmada yaptığı 'kurt kuzuyu yemeyi kafasına koymuş' benzetmesini hatırlatarak, bu yargılama sürecini buna benzetti. Ersöz, Eylem 13 ile ilgili ivedi değerlendirme talep ederek, sanıkların özgürlüklerinin iade edilmesi gerektiğini söyledi.

Enes Hikmet Ermener, savunmasında iddianameyi 'suçlama aşuresi' olarak nitelendirdi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kendi sitesinde de kullanılan Google Tag Manager konusunda eleştiride bulundu. Mahkeme Başkanı'na seslenerek, Eylem 13'ün bilinmemesi nedeniyle haksız değerlendirme yapıldığını ifade etti. Duruşmada, Aykut Erdoğdu ile Mahkeme Başkanı arasında, medyanın yanlış haberleri ve yemek konusu üzerine bir diyalog yaşandı. Erdoğdu, duruşma tutanaklarının günübirlik yüklenmesini talep ederek, iftiralara karşı korunma çağrısı yaptı. Duruşma, Reklam İstanbul çalışanı Yusuf Utku Şahin'in savunmasıyla sürüyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

