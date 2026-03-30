"İbb Davası"Nda 12. Gün Sona Erdi...

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 407 sanıklı İBB Davasının dördüncü haftasında 12'inci duruşma günü, tutuklu yargılanan halk otobüsü sahibi Ebubekir Akın ve eski iSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş'ın da savunmaları, çapraz sorguları ve avukat savunmaları tamamlandı. Duruşma yarından perşembe gününe kadar, savunması dinlenmeyen tutuklu sanık avukatlarının tahliye talepleri ile devam edecek.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere toplam 407 sanıklı İBB Davası dördüncü haftada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda devam etti.

Bugün ilk olarak tutuklu Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar'ın çapraz sorgusu ve avukat savunması tamamlandı. Ardından halk otobüsü sahibi Ebubekir Akın, eski İSFALT Genel Müdür yardımcısı Mehmet Karataş'ın ve avukatlarının savunması dinlendi.

"'Hiçbir şey olmasa bile kesin bir şeyler oldu' anlayışıyla hareket edilmiş"

Karataş'ın avukatı Canberk Uygur, duruşmada dikkat çekici bir itirazda bulundu. Uygur, müvekkilinin, davada tutuksuz yargılanan ve yapı taahhüt firması yetkilisi olan aynı isimdeki başka bir kişiyle karıştırıldığını öne sürdü. Müvekkiline ait telefon numarasının da diğer Mehmet Karataş ile karıştırıldığını belirten Uygur, "Bizi diğer Mehmet Karataş ile karıştırmışlar. Diğer Mehmet Karataş'ın HTS kayıtları ve ifadesi bize atfedilmiş" dedi.

Uygur ayrıca, müvekkilinin suçlandığı 133'üncü eylemde ihalelerin gerçekleşmediğini, bu nedenle kamu zararına dolandırıcılık suçunun oluşmadığını savundu. 134'üncü eylemde de dolandırıcılığın ispat edilemediğini belirten Uygur, "'Hiçbir şey olmasa bile kesin bir şeyler oldu' anlayışıyla hareket edilmiş. İsnatlar hukuki değil" ifadelerini kullandı.

