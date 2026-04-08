İbb Davası'nda 18. Gün Başladı... Duruşmada, CHP'de Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan'ın Savunması Alınıyor

08.04.2026 11:13  Güncelleme: 12:22
Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın 18. günü, tutuklu sanıkların savunmasıyla devam ediyor. Duruşma, 26. sıradaki CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan'ın savunmasıyla başladı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 17. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda, devam ediyor.

Beyoğlu Belediyesi'ne ilişkin aralarında Başkan İnan Güney'in de olduğu, 3'ü tutuklu 7 kişi hakkındaki dosyanın bu davayla birleştirilmesi kararı sonrasında, davadaki sanık sayısı, 92'si tutuklu 414'e çıktı.

Duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar katıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları da duruşmaya geldi.

"Baba, telefon bozuktu arayamadım, akşam arayacağım"

Tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde salona getirilirken, izleyici kısmında bulunan sanık yakınları, tutukluların isimlerini söyleyerek selamlamaya çalıştı. Dün savunması alınan İBB'de iş analisti Iraz Bayrak babasına "Baba, telefon bozuktu arayamadım, akşam arayacağım" diye seslendi.

Ekrem İmamoğlu, salona getirildiği sırada, tüm tutuklu sanıklar ayağa kalktı. Avukatların olduğu bölüme el sallayan İmamoğlu, bazı tutuklu sanıklarla tokalaşıp, sarıldı, bu sırada izleyiciler yine alkışlarla yine "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganı attı. CHP Milletvekili Sibel Suiçmez, İmamoğlu'na genel başkan Özgür Özel'in selamını iletti. İmamoğlu da "Genel başkanımıza benden de çok selam" diye yanıtladı.

Duruşmada, tutuklu CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan'ın savunması alınıyor.

Kaynak: ANKA

Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı
Atatürk’e hakaret eden öğretmen için karar: Tekbirlerle karşıladılar Atatürk'e hakaret eden öğretmen için karar: Tekbirlerle karşıladılar
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
Ünlülere uyuşturucu operasyonu 9 isim Adli Tıp’a götürüldü Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 9 isim Adli Tıp’a götürüldü
Haberi duyan balık toplamaya koştu Haberi duyan balık toplamaya koştu
Survivor Evrim Keklik’ten ilişki kriterleri: Günde 4-5 kez aranmam lazım Survivor Evrim Keklik’ten ilişki kriterleri: Günde 4-5 kez aranmam lazım

12:13
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
11:58
Asensio’dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
11:41
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi Yeni tehditleri de var
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var
11:22
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
10:56
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv’i yerle bir etmek için harekete geçecek
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek
10:35
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
