İbb Davası'nda 31. Gün Gergin Başladı, Duruşma Yarına Kaldı... İmamoğlu: "Pinpon Topu Muyuz Götürüp Getiriyorsunuz?"

04.05.2026 11:56  Güncelleme: 12:40
Haber: Mehmet OFLAZ

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu isimler arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB davasının 31. günü gergin başladı. Mahkeme Başkanı ile avukatlar arasında yaşanan gerginlik nedeniyle verilen arada, Ekrem İmamoğlu ve tutuklu sanıklar, salondan çıkmadı. İmamoğlu, "Biz pinpon topu muyuz götürüp getiriyorsunuz? Salondan çıkmayacağız" dedi. Duruşmaya yarın devam edilecek.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 31. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediyor.

Duruşmanın başında sanık avukatları, taleplerinin dinlenmemesinden şikayet etti, diğer avukatlar da duruma tepki gösterdi. Avukatların haftalık tutukluluk değerlendirmesi yapılması ve diğer talepleri üzerine, Mahkeme Başkanı ile avukatlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Mahkeme Başkanı, "Şu an savunmalara devam edeceğim, taleplerinizi yazılı sunun" diyerek duruşmaya ara verdi.

Verilen ara sırasında, Ekrem İmamoğlu ve tutuklu sanıklar salondan çıkmadı. İmamoğlu, Mahkeme Başkanı'nın duruşmaya ara verip salonun boşaltılmasını istemesi üzerine, "Biz pinpon topu muyuz götürüp getiriyorsunuz? Salondan çıkmayacağız" diye konuştu.

İmamoğlu'ndan Jandarmaya: "Buradayım, beni indirin yaka paça"

Mahkeme heyeti duruşma salonundan ayrıldı. Sanıklar ve avukatlar ise salonu boşaltmadı. Ekrem İmamoğlu, salonu boşaltmak isteyen jandarma personeline, "Önce beni yaka paça aşağı indirsin. Ben buradayım, beni indirin yaka paça, kullanın yetkinizi" dedi.

Salonda gerginlik yaşandı. Bir sanık avukatı, "Sanıklar burada izleyiciler burada gazeteciler de burada. Biz güdülecek koyun değiliz" diye tepki gösterdi.

İmamoğlu: "Çocuk oyuncağı değil. Burada herkes insan"

Jandarma personelinin, "Mahkeme Başkanı gelmez, duruşmayı bitirdi" sözlerinin ardından Ekrem İmamoğlu "Çocuk oyuncağı değil. Burada herkes insan. Devam etmeyecekse etmesin" şeklinde tepkisini dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların salonda bekleyişi sürüyor. Jandarma izleyicileri de salondan çıkarmaya çalışıyor.

Bu arada, etkin pişmanlık beyanı veren Servet Yıldırım'la röportaj yaptığı belirtilen gazeteci Ferhat Murat'ın, duruşmaya ara verilince hakim ve savcıların kullandığı giriş çıkış koridorunu kullandığı iddia edildi. Duruma tepki gösteren avukatlardan Kazım Yiğit Akalın, "O kısma ben geçemem" dedi.

Yaşanan tartışmaların ardından, mübaşir salona gelerek, Mahkeme Başkanı'nın talimatını ilettiğini, duruşmanın yarına bırakıldığını duyurdu.

Kaynak: ANKA

