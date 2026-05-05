İbb Davası'nda 32. Gün Başladı...

Haber: Mehmet OFLAZ

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu isimler arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB davasının 32. günü başladı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 32. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediyor.

77'si tutuklu toplam 414 sanığın yargılandığı duruşmaya, görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile diğer tutuklu sanıklar katılırken, babası Hasan İmamoğlu tutuksuz sanıklar arasında yer aldı.

Ekrem İmamoğlu salona getirildiği sırada izleyiciler alkışlarla "Başkanım" diye seslendi. İzleyiciler, tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'i "Hoş geldin Karaoğlan" diyerek karşıladı ve "İnan abi, Beyoğlu esnafının selamı var" dediler. Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık ise "Çalık Başkanım, seni hiç bırakmayacağız" diye karşılandı.

Duruşma, "Cebeci Maden Sahası'nda yapılan hafriyat dökümü nedeniyle kamu zararı oluştuğu" iddiasından yargılananların savunmasıyla devam edecek.

Duruşma dün, avukatlarla Mahkeme Başkanı arasında yaşanan gerginliğin ardından sanık savunmalarına geçilemeden heyet tarafından yarına bıraklmıştı. Bugün salondaki jandarma personeli sayısının artırıldığı görüldü.