İBB Davası 54. Gün: Avukat Talepleri ve Kıryak’ın Savunması - Son Dakika
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İBB Davası 54. Gün: Avukat Talepleri ve Kıryak’ın Savunması

22.06.2026 11:51  Güncelleme: 12:06
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın 54. duruşma gününde, sanık avukatlarının talepleri alındı ve eski İBB Etkinlik Koordinatörü Ceyda Kıryak savunmasına başladı.

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu, 68 kişinin tutuklu yargılandığı 414 sanıklı İBB Davası'nın 54'üncü günü, sanık avukatlarının talepleriyle başladı. Duruşmada, eski İBB Etkinlik Koordinatörü Ceyda Kıryak savunma yapıyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 59'u tutuklu, 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 54'üncü gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda devam ediyor.

İmamoğlu ve diğer tutuklu sanıklar alkışlarla duruşma salona girdi. İzleyciler seslenerek sanıkların Babalar Günü'nü kutladı. İmamoğlu'nun geçen günlerde "Benim için toplayın" dediği komar çiçeği ise toplanarak salona getirildi.

Avukatlar, izleyiciler ve mahkeme heyeti yerini aldı. İBB Eski Etkinlik Koordinatörü Ceyda Kıryak'ın savunmasına geçilmeden önce sanık avukatları, yargılamanın takvimi ile adli kontrol ve delillere erişim konularında çeşitli taleplerde bulundu.

AVUKAT TALEPLERİ ALINDI

Tutuklu sanıklardan Necati Özkan'ın avukatı Kazım Yiğit Akalın, esasa ilişkin talepler için avukatlara ayrıca söz verilmesini istedi. Akalın, "Meslektaşlarla yaptığımız hesaplamaya göre duruşmaların 13 Temmuz haftasına sarkma ihtimali var. 18 Temmuz'dan önce yargılama tamamlanırsa talepler için avukatlara ayrıca söz verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme Başkanı ise sürecin gidişatına göre değerlendirme yapacaklarını belirterek, "Sürece bir bakalım" yanıtını verdi.

Tahliye edilen sanıklardan Cevat Kaya'ın avukatı Murat Öksüz, müvekkili hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi, Öksüz, Kaya'nın yaklaşık 13 ay tutuklu kaldığını ve suçlama kapsamında alabileceği muhtemel cezanın infaz süresini fiilen aştığını savundu. Öksüz, "Müvekkilimiz ihracat faaliyetlerini sürdürüyor. Bulgaristan'daki şirketine ait fabrikaya gitmesi gerekiyor. Kaçma şüphesi bulunmuyor. Olası cezanın yatarından çok daha fazla süre tutuklu kaldı" diyerek adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Öksüz ayrıca gözaltı sırasında el konulan iki cep telefonunun iadesini istedi. Telefonlardaki incelemenin tamamlandığını belirten Öksüz, cihazların halen adli emanette bulunduğunu ifade ederek, savunma açısından lehe delillere ulaşabilmek için telefonların iadesini istedi.

Ramazan Gülten'in avukatı Enes Ermaner ise iddianamedeki örgüt şemasında müvekkilinin isminin yanlış yazılmasına ilişkin itirazını yineledi. Ermaner, ellerindeki iddianamede müvekkilinin adının "Ramazan Gültan" olarak geçtiğini belirterek, bu durumun savunma açısından önemli bir usul sorunu oluşturduğunu söyledi. Ermaner, "Müvekkilim 14 aydır bu iddianame nedeniyle tutuklu. Elimize ulaşan iddianamede örgütsel şemada ismi 'Ramazan Gültan' olarak yazıyor. Daha sonra düzeltilmiş olabilir ancak bizim savunmamızı yaptığımız metin budur" dedi.

Savunma sırasında duruşma savcısının müdahalesini de eleştiren Ermaner, bunun savunma hakkına müdahale niteliği taşıdığını savundu. Ermaner, müvekkiline ilişkin isim hatasını gösteren belgeleri mahkeme heyetine sundu.

Duruşma, Ceyda Kıryak'ın savunmasıyla devam ediyor.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Davası 54. Gün: Avukat Talepleri ve Kıryak’ın Savunması - Son Dakika

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