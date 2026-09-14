İBB Davası\'nda 80’inci gün... Baro Başkanı Kaboğlu, gece yarısına kadar süren duruşmalara yönelik söz aldı

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik Silivri'de görülen davada söz alan İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, "Malum siz geçen hafta saat 10'a 10 kala 'insani saat' demiştiniz. Bizce İstanbul Barosu yönetimi olarak saat 22.00 de insani değil. Bu saatler makul süre değildir. Akşam saat 19.00 makul bir süredir, maksimum 19.30'dur" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'na, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 80'inci gününde devam edildi.

Akşam arasının ardından tutuksuz sanıklar Ebru Yılmazlar, Nihat Karahan ve Mete Mağden savunma yaptı. Duruşmaya beraberindeki baro yöneticileri ile katılan İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu söz aldı.

Adil yargılanma ve etkili savunma hakkı yönünde gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin yazılı talepte de bulunduklarını belirten Kaboğlu, şunları söyledi:

"Biz İstanbul Barosu olarak başından itibaren gerek başkan gerek yönetim kurulu üyeleri sıfatıyla istiyoruz ama düzenli bir şekilde gözlemliyoruz ve bunları raporluyoruz. Burada üç önemli konu var. Birincisi aleniyet ve saydamlık, adil yargılanma hakkı açısından. İkincisi savunma. Üçüncüsü de çelişmeli yargılama. Bu çerçevede özellikle üyelerimizden, avukatlarımızdan aldığımız yakınma; saydamlık ilkesi açısından birlik, ölçülülük, öngörülebilirlik kurallarının ihlal edildiği yönünde. Gece yarısı sonrası yargılamadan öne aldığınız gibi, malum siz geçen hafta saat 10'a 10 kala 'insani saat' demiştiniz. Bizce İstanbul Barosu yönetimi olarak saat 22.00 de insani değil. Bu saatler makul süre değildir. Akşam saat 19.00 makul bir süredir, maksimum 19.30'dur. Dolayısıyla bunu daha öne almanızı, gerçekten bu sıralamaya riayet edilmesini, özellikle sıralamanın avukatlar tarafından bilinebilmesini, önceden bunu duyurmanızı ve ona göre etkin savunma hazırlayabilmelerini, buraya gelen sanıkların mesailerini içeriğine yönlendirmelerini bekliyoruz.

"ADİL YARGILANMA HAKKININ İZLEYİCİSİYİZ"

İddia, savunma, hüküm üçlüsü hep eşittir, bunun yasal temeli de anayasadır. Bu çerçevede burada da özellikle avukat meslektaşlarımızdan, 'Nasılsa avukat burada bulunuyor, bu davayı aldığına göre ya da almak zorunluluğu' sorgulanması heyetiniz tarafından, bunlar tabii ki savunma mesleğinin haysiyeti açısından ciddi sorgulamalardır. Bu çerçevede adil yargılanma hakkının izleyicisiyiz, bunu izleyeceğiz. Sizlerin de tıpkı bugüne kadar olduğu gibi bizlerin önerileri doğrultusunda yargılama sürecini gözden geçirme yönündeki iradenizi daha da somutlaştırmanızı, bunu göstereceğinizi düşünüyoruz. İstanbul Barosu olarak bu yargılama sürecinin adil bir şekilde cereyan etmesi için elimizden gelen katkıya hazır olduğumuzu, bundan böyle de katkıda bulunacağımızı sizin takdirlerinize ve değerlendirmelerinize sunuyorum."

Duruşma, saat 22.00'de sona erdi.