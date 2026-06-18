İbb Davası'nda 53'üncü Gün Sona Erdi... 9 İsim Hakkında Tahliye Kararı Verildi - Son Dakika
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İbb Davası'nda 53'üncü Gün Sona Erdi... 9 İsim Hakkında Tahliye Kararı Verildi

18.06.2026 18:42  Güncelleme: 19:46
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İBB Davası'nın 53. gününde mahkeme, aralarında iş insanları ve eski belediye yöneticilerinin de bulunduğu 9 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) -İBB Davası'nın 53'üncü gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti; tutuklu sanıklar firari sanık Murat Gülibrahimoğlu'nun çalışanı Ahmet Güldü, iş insanı Yunus Göçer, Yapımcı ve Yönetmen Hasan Yalaz, Kültür A.Ş. Bilgi Teknolojileri Müdürü Erdinç Çolak, Reklamcı Alper Aydın, İBB Medya A.Ş. Eski Genel Müdürü İpek Elif Atayman, İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu ve eski Kültür AŞ İhale ve Satın Alma Müdürü Halit Burak Atalan'ın tahliyesine karar verdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 68'i tutuklu, 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 53'üncü gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda devam etti.

Bugün duruşma, dün savunmasına başlayan tutuklu İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten'in savunmasıyla devam etti. Gülten'in savunmasını tamamlamasının ardından çapraz sorgusuna geçildi. Son olarak ise avukatlar Hazal Algan Canseven, Enes Ermaner ve Hüseyin Ersöz savunmasını gerçekleştirdi.

9 İSME TAHLİYE

Ardından duruşma savcısına ara mütalaası soruldu. Savcı, iş insanı Yunus Göçer, reklamcı Hasan Yalaz, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çolak, Eski Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman, iş insanı Alper Aydın hakkında tahliye kararı verilmesini talep etti.

Ara karar için yaklaşık bir saat ara veren heyet, tutuklu sanıklar firari sanık Murat Gülibrahimoğlu'nun çalışanı Ahmet Güldü, iş insanı Yunus Göçer, Yapımcı ve Yönetmen Hasan Yalaz, Kültür A.Ş. Bilgi Teknolojileri Müdürü Erdinç Çolak, Reklamcı Alper Aydın, İBB Medya A.Ş. Eski Genel Müdürü İpek Elif Atayman, İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu ve eski Kültür AŞ İhale ve Satın Alma Müdürü Halit Burak Atalan'ın tahliyesine karar verdi.

Duruşma, pazartesi günü devam edecek.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3. Sayfa, Politika, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Davası'nda 53'üncü Gün Sona Erdi... 9 İsim Hakkında Tahliye Kararı Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İbb Davası'nda 53'üncü Gün Sona Erdi... 9 İsim Hakkında Tahliye Kararı Verildi - Son Dakika
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