İBB Davası\'nda 91. gün, 57 tutuklu için tahliye değerlendirmesi bekleniyor

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 436 sanıklı İBB Davası'nın 91'inci günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda başladı. Duruşmada, tutukluluk değerlendirmesi yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 57'si tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın yargılamasına devam ediliyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülen davada 91'inci gün başladı.

Dosyada etkin pişmanlık kapsamında ifade veren ilk sanık eski Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Abbas'ın avukat sorgusuna devam ediliyor. Beyanların alınmasının ardından duruşma sonunda tutuklu isimlerin tahliyesine ilişkin bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

Tutuklu İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce'nin hayatını kaybeden dayısının cenazesine katılamamasına ilişkin Mahkeme Başkanı, yakınlık derecesi ikinci derece olduğu için mevzuat gereği yapabilecekleri bir şey olmadığını belirtti. Eşine seslenen Filiz Kahveci Gökce, "Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.