İBB Davası'nda Avukat Tora Pekin: 'Bu Toplu Tutuklamaların Derhal Sona Erdirilmesi Gerekiyor'
İBB Davası'nda Avukat Tora Pekin: 'Bu Toplu Tutuklamaların Derhal Sona Erdirilmesi Gerekiyor'

28.04.2026 00:39
İBB Davası'nın 27. gününde, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın avukatı Tora Pekin, itirafçı Adem Soytekin'in savunma sırasının öne alınmasına tepki gösterdi. Pekin, 'Bu salonda bir talebin ciddiye alınması için mutlaka itirafçı mı olmak gerekiyor?' diye sordu.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İBB Davası'nın 27. gününde, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın avukatı Tora Pekin savunma yaptı. Pekin, itirafçı Adem Soytekin'in savunma sırasının öne çekilmesine itiraz ederek, 'Kendi koyduğunuz kurala uymuyorsunuz. Bu salonda bir talebin ciddiye alınması için mutlaka itirafçı mı olmak gerekiyor?' dedi.

Pekin, kararın Mehmet Pehlivan'ın Soytekin'in beyanlarını çürüten sorgusunun ardından alındığını belirterek, 'Acaba Adem Soytekin'i tahliye edeceksiniz de sorgusunun alınması yönündeki eksikliği mi tamamlıyorsunuz?' diye sordu. Ayrıca, 'Siyasal iktidarın istekleri doğrultusunda bu dava açılmıştır. 19 Mart siyasi bir darbenin adıdır' ifadelerini kullandı.

Pekin, iddianameyi imzalayan 7 savcının ödüllendirildiğini, başsavcının Adalet Bakanı yapıldığını vurgulayarak, 'Bu toplu tutuklamaların derhal sona erdirilmesi gerekiyor. Bunun Türkiye'ye sağladığı hiçbir yarar yok' dedi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Mehmet Pehlivan, Ekrem İmamoğlu, Güncel, Pekin, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
