İBB Davası'nda 20. Duruşma: İmamoğlu 'Güzel Şeyler Olacak' Dedi, Tutuklu Sanık Savunmasını Yaptı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda CHP'linin yargılandığı İBB davasında süreç, 6. haftada 20. duruşmayla devam ediyor. 9 Mart'tan bu yana süren yargılamada, dosyaya Beyoğlu Belediyesi ile ilgili sürecin eklenmesiyle kapsam önemli ölçüde genişledi. Bu birleşmeyle birlikte sanık sayısı 400'ü aşarken, son tahliyeler sonrası tutuklu sayısı 89'a düştü. Hem dava kapsamındaki büyüme hem de tutukluluk durumlarındaki değişiklikler, yargılamanın seyrine ilişkin dikkat çeken gelişmeler arasında yer alıyor.

İBB Davası'nın 20. gününde İmamoğlu, 'Etrafımızda güzel şeyler oluyor, Türkiye'de de olacak' dedi. Duruşmada tutuklu sanıklardan Necati Özkan da söz alarak savunmasını yaptı. Özkan, 391 gündür tutuklu olduğunu belirterek, 'Tam 391 gündür özgürlüğümden, hayatımdan, ailemden uzak durumdayım; yoksun durumdayım' ifadelerini kullandı. Savunmasında, kendisine isnat edilen suçlamaların kovuşturma süreci boyunca defalarca değiştirildiğini ve hedef seçildiğini öne sürdü. Özkan, Eylem 4 ile ilgili isnatlara cevap vererek, bunun 9 yıl önce yaptığı bir yatırım işi olduğunu ve rüşvete aracılık etme konusunun tutuklanmasıyla ilgili olmadığını vurguladı. Ayrıca, bu konuda kendisine 7.5 ay boyunca soru sorulmadığını, ısrarla dilekçe verene kadar beklediğini belirtti. Kameroğlu İnşaat ile 2005 yılında başlayan çalışmalarını anlatan Özkan, 42 yıllık bir işletme sahibi olduğunu ve reklamcılık yaptığını, yatırımlarını devlete beyan edip vergisini ödediğini ifade etti. Bu davanın, bireysel özgürlükler ve Türkiye'nin hukuk sistemi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.