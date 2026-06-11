İbb Davası... Fatoş Ayık'ın Babası "Gurur Duyuyorum" Dedi, İmamoğlu da "Biz de Gurur Duyuyoruz" Diye Seslendi - Son Dakika
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İbb Davası... Fatoş Ayık'ın Babası "Gurur Duyuyorum" Dedi, İmamoğlu da "Biz de Gurur Duyuyoruz" Diye Seslendi

11.06.2026 22:12  Güncelleme: 23:42
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İBB Davası'nda Medya AŞ Satın Alma ve İhale Müdürü Fatoş Ayık, savunmasında suçlamaları reddetti. Babası gözyaşları içinde kızıyla gurur duyduğunu belirtirken, Ekrem İmamoğlu da aileye destek verdi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - İBB Davası'nda Medya AŞ Satın Alma ve İhale Müdürü Fatoş Ayık'ın savunmasının ardından babası, "Seninle gurur duyuyorum kızım, ağlıyorum. İyi ki böyle bir evlat yetiştirmişim" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Ayık'ın babasına "Biz de gurur duyuyoruz kızlarınızla. Tüm Türkiye'nin hazinesi onlara emanet edilir" diye seslendi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 49'uncu gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda yapıldı.

Medya AŞ Satın Alma ve İhale Müdürü Fatoş Ayık'ın savunmasına geçildi. İBB'de Kadir Topbaş'ın başkan olduğu dönemde, 2010 yılında işe başladığını belirten Ayık, şunları söyledi:

"Hayatım boyunca hiçbir örgüte üye olmadım. Medya AŞ'nin kurulduğu ilk günden gözaltına alındığım güne kadar yaklaşık 15 yıldır Medya AŞ'de çalıştım. Bu durum tek başına örgüt üyeliği suçlamasının dayanaksız olduğunu göstermektedir. Hak ederek aldığım maaşım dışında suç teşkil edecek tek bir menfaat elde etmiş değilim. Hiçbir zaman herhangi bir siyasi yapının parçası olmadım. Medya AŞ'de uzman kadrosunda başladım, her dönem terfi ettim. Özellikle müdür olarak ihale süreçlerinin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla satın alma ve gelir getirici satış prosedürlerinin geliştirilmesini sağladım."

TALİMAT ALMADIĞINI SÖYLEDİ

Murat Ongun ile firari Emrah Bağdatlı'dan hiçbir zaman talimat almadığını belirten Ayık, hakkındaki iddiaların 2020'den 2025'e kadar yayıldığını ancak dosyadaki yazışmaların yalnızca 2025 yılına ait olduğunu vurgulayarak "Biz zaten 2025 yılı mart ayında tutuklandık" dedi. Bilirkişi raporlarının Medya AŞ lehine olduğunu ancak iddianamedeki ilişkilendirmelerle suçlamalar yöneltildiğini dile getiren Ayık, şöyle devam etti:

"Yapılmamış bir iş yoktur. Eksik yapılmış bir iş yoktur. Haksız hakediş alınmış bir iş yoktur. Bilirkişi raporlarında bu yönde herhangi bir tespit bulunmamasına rağmen hiçbir somut gerekçeye dayanmaksızın bazı firmalar örgütle ilişkilendirilmiş ve bu firmaların sözleşme bedelleri kamu zararı gibi değerlendirilmiştir. İhalelere davet edilen firmaları ben belirlemedim. Aleyhime tek bir delil de tek bir beyan da olmadığı halde hem örgüt üyeliği hem de rüşvet alma suçlamalarıyla tutuklandım ve 15 aydır tutukluyum. Ben bugün tahliye talebimi bu kez adil olduğuna inandığım sayın heyetinizden, bu dilekçemdeki son paragrafı okuyarak talepte bulunmak istiyorum. Bu kez aradan geçen bir seneden sonra olumlu sonuçlanacağı umudumu koruduğumu ifade etmek isterim. O dilekçemde şöyle diyordum bir sene önce. 'Senelerce kamu hizmetinde bulunmuş, emekli polis memuru bir babanın yetiştirdiği onurlu ve ahlaklı bir evlat olarak hem toplumsal hem iş hayatında disiplinli ve saygılı bir insan olarak yaşamımı sürdürdüm. İBB'de ilk günden beri kamuda çalıştığımın bilinciyle dürüst ve doğru bir şekilde çalıştım. Atılı suçların hiçbirini işlemedim. Bunca emeklerimin sonunda bu suçlamalar ile tutuklu olmak benim ve ailemin onur ve gururunu incitmektedir. Ailemin ve benim başını öne eğdirecek bir eylemde bulunmadım.' Tahliye talebimi saygılarımla heyetinize arz ederim."

SAVCI ART ARDA SORDU

Fatoş Ayık'ın çapraz sorgusu sırasında duruşma savcısı art arda çok sayıda soru yöneltti. İddianamede geçen "Emrah" ismini sorması üzerine Ayık, o kişinin dosyanın firari sanığı Emrah Bağdatlı olmadığını dile getirdi. Bu yanıta gülen mahkeme başkanı, "Soru yanlış yerden geldi savcım" dedi. Soru sormaya devam eden savcıya bir kez daha seslenen mahkeme başkanı, "Bütün soruları biriktirdin herhalde savcım" dedi. Savcı, sorularına pazartesi günü devam edebileceğini söylerken Ayık, sorgulamanın bugün tamamlanmasını istedi. Duruşma pazartesiye bırakıldı.

BABASI AĞLADI

Ayık, savunmasını bitirdikten sonra izleyici kısmındaki babası gözyaşı içinde "Seninle gurur duyuyorum kızım, ağlıyorum. İyi ki böyle bir evlat yetiştirmişim" dedi. Duruşmanın sona ermesinin ardından salondan çıkan Ekrem İmamoğlu da Fatoş Ayık'ın babasına "Öpüyorum ellerinizden. Biz de gurur duyuyoruz kızlarınızla. Tüm Türkiye'nin hazinesi onlara emanet edilir" diye seslendi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Yerel Yönetim, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Davası... Fatoş Ayık'ın Babası 'Gurur Duyuyorum' Dedi, İmamoğlu da 'Biz de Gurur Duyuyoruz' Diye Seslendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nizamettin Gülgün Nizamettin Gülgün:
    adam ne suçladıysa reddetmiş zaten bilirkişi raporları da lehine çıkmış ondan sonra niye tutuklu dursin merak ettim ama sonunda hallolur 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Cıhan Mehmet Cıhan:
    bu kızın babasının gözlerindeki yaşlar çok dokunaklı olmuş masaya oturabildiği zaman ailesi sevinecek umarım haklı çıkar ve tahliye olur genç yaşında hayatı heder olmasın 0 0 Yanıtla
  • Sema Kalender Sema Kalender:
    benim de işimde böyle durum yaşadım işte adam suçlu değilse niye tutulsun 15 ay tutuklu kalıyor mu bu kadar haksızlık olmaz ya adamın savunması da çok makul geldi bana dürüst insan gibi konuşuyo 0 0 Yanıtla
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