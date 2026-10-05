İBB Davası\'nda Hüseyin Gün, İmamoğlu\'nu 5 dakikalık ziyarette gördüğünü savundu

HABER: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 92'nci gününde "casusluk" davasında tutuklu, bu dosyada ise tutuksuz yargılanan Hüseyin Gün, savunma yaptı. Gün, İmamoğlu'nu manevi annesiyle birlikte ziyaret ettiğini, görüşmenin yaklaşık 5 dakika sürdüğünü ve fotoğrafın da bu ziyaret sırasında çekildiğini söyledi. İmamoğlu bunun üzerine, "Fotoğraf insanı istihbarat teşkilatı da yapmaz, İstanbul Belediye Başkanı da yapmaz ama casus da yapmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın 92'nci günü İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda devam ediyor.

Bugün savunma yapan isimlerden biri de "casusluk" davasında tutuklu, bu dosyada ise tutuksuz yargılanan Hüseyin Gün oldu.

HÜSEYİN GÜN: İMAMOĞLU'NU HAYATIMDA BİR DEFA, BEŞ DAKİKALIĞINA GÖRDÜM

İBB Davası'nda iddianamede "örgüt yöneticisi" olmakla suçlanan Gün, hakkındaki suçlamaları reddederek yalnızca manevi annesi Seher Erçili Alaçam'ın isteği üzerine Saraçhane'ye yaptıkları nezaket ziyaretinde gördüğünü söyledi.

Gün, "Sayın İmamoğlu'nu, İBB Başkanı olarak seçildikten yaklaşık bir, bir buçuk ay sonra merhum manevi annemin isteği ve ricası üzerine Saraçhane binasına müştereken yaptığımız nezaket ziyareti sırasında hayatımda sadece bir defa gördüm. Bir defa ve beş dakikalığına. İşte o fotoğraf. Bir tane, bir fotoğraf. Yani nezaket ziyareti, başka hiçbir şey yok" dedi.

İmamoğlu ile ikinci kez "casusluk" suçlamasıyla yargılandıkları davanın ilk duruşmasında karşılaştığını belirten Gün, dosyadaki iletişim kayıtlarının da nezaket ziyareti öncesinde ve sonrasında İmamoğlu ile irtibatının bulunmadığını gösterdiğini savundu.

"BEN KİMİ YÖNETİYORUM? TANIMADIĞI İNSAN, TANIMADIĞI İNSANI NASIL YÖNETEBİLİR?"

İddianamede kendisiyle birlikte "örgüt yöneticisi" olmakla suçlanan Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu ve Adem Soytekin'i tanımadığını söyleyen Gün, bu kişilerle doğrudan ya da dolaylı irtibatının bulunmadığını savundu.

Gün, örgüt yöneticiliği suçlamasına, "Ben kimi yönetiyorum? Tanımadığı bir insan, tanımadığı insanı nasıl yönetebilir Sayın Başkanım?" sözleriyle tepki gösterdi. Gün, iddianamede kendisinin kime ve nasıl talimat verdiğinin ya da kimden talimat aldığının ortaya konulmadığını savunarak suçlamaları reddetti.

"SADECE 10 GÜNLÜĞÜNE SOSYAL MEDYA ANALİZİ YAPTIRDIM"

Necati Özkan'ı manevi annesi aracılığıyla tanıdığını anlatan Gün, 2019'daki İstanbul seçimleri sürecinde yaklaşık 10 gün boyunca, ortağı olduğu ABD merkezli şirketin teknik çalışanlarına sosyal medya analizi yaptırdığını söyledi. Analizin internette herkesin erişebildiği açık kaynaklardan oluşturulduğunu savunan Gün, bunun kişisel verilerin ele geçirilmesi veya dağıtılması olarak nitelendirilemeyeceğini öne sürdü.

Gün, seçimlerin ardından 20 Ağustos 2019'da İBB yetkililerine şirketinin sosyal medya analiz yazılımına ilişkin bir sunum yaptığını ancak mali koşullarda anlaşma sağlanamadığı için İBB ile ticari ilişki kurulmadığını söyledi. Gün, "Benim İBB ile ne bir ihale ne bir ilişkim, kişisel veya ticari, sıfır" dedi.

Gün ayrıca, İstanbul Senin ve İBB Hanem uygulamalarıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savunarak, İBB ile son iletişiminin 3 Eylül 2019 olduğunu, iddianamede 13 numaralı eylem bakımından suç tarihinin ise 2022-2025 olarak gösterildiğini söyledi.

HAKİMDEN WICKR YAZIŞMALARIYLA İLGİLİ SORULAR

Savunmanın ardından Mahkeme Başkanı, Gün'ün telefonunda tespit edildiği belirtilen Wickr uygulaması üzerinden Necati Özkan ile yapılan yazışmaları sordu. Gün, uygulama üzerinden Özkan ile görüştüğünü ve iddianamede yer verilen görüşme içeriklerinin doğru olduğunu kabul etti ancak yazışmaların suç unsuru taşımadığını savundu.

Mahkeme Başkanı'nın, bir mesajdaki "Bize resmi yetki verilmiş değil ama ben riski aldım" ifadesini sorması üzerine Gün, mesajın o dönem ortağı olduğu teknoloji şirketinin kabiliyetini anlatmak amacıyla yazıldığını söyledi.

Gün, "Bir risk almadım. Yanlış yazılmış. Maksadını aşmış bir mesaj" diyerek İBB veri tabanını kopyalamadığını savundu.

Gün, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini ve duruşmalardan bağışık tutulmasını talep etti.

İMAMOĞLU'NDAN GÜN'E: BU 5 DAKİKALIK KARŞILAŞMAMIZI ANLATMANIZI İSTİYORUM

Gün'ün savunması ve sorgusunun ardından Ekrem İmamoğlu da Gün'e sorular yöneltti. İddianamede Gün'ün "örgüt yöneticisi", kendisinin ise "örgüt lideri" olarak suçlandığını hatırlatan İmamoğlu, Gün'den Saraçhane'deki görüşmelerini anlatmasını istedi:

"Bu 5 dakikalık karşılaşmamızı anlatmanızı istiyorum. Rahmetli manevi anneniz Seher Hanım'la buluşmamız nasıl oldu? Biz orada nasıl bir münasebet kurduk ve o fotoğrafı nasıl çektirdik?"

Gün, İmamoğlu'nu manevi annesiyle birlikte ziyaret ettiğini, görüşmenin yaklaşık 5 dakika sürdüğünü ve fotoğrafın da bu ziyaret sırasında çekildiğini söyledi.

İmamoğlu bunun üzerine, "Fotoğraf insanı istihbarat teşkilatı da yapmaz, İstanbul Belediye Başkanı da yapmaz ama casus da yapmaz" dedi. İmamoğlu, Gün'ün "örgüt yöneticisi" olarak suçlanmasına tepki göstererek, "Bu iddianamenin ciddiyetsizliğini ve bu iddianamenin bir iftiraname olduğunun net bir özetidir bugün sanık kürsüsüne getirilen Hüseyin Gün'ün burada düşürüldüğü durum" ifadelerini kullandı.

Duruşmaya yemek arası verildi.