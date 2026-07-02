İbb Davası'na 6 Temmuz Pazartesi Devam Edilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbb Davası'na 6 Temmuz Pazartesi Devam Edilecek

02.07.2026 18:39  Güncelleme: 19:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Davası'nın 61. gününde tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve avukatları savunmalarını tamamladı. Mahkeme, 6 Temmuz'da Tuncay Yılmaz'ın sağlık durumuna göre savunmasının alınacağını, aksi halde Ekrem İmamoğlu'nun savunmasına geçileceğini duyurdu.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 61'inci gününde tutuklu sanık Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve avukatları savunmasını tamamladı. Yargılamaya 6 Temmuz Pazartesi sağlık yönünden bir sorunu olmaması halinde Tuncay Yılmaz'ın savunmasıyla devam edilecek, aksi takdirde Ekrem İmamoğlu'nun savunması alınacak.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 59'u tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda devam edildi.

Duruşmada savunma sırası gelen tutuklu sanık Tuncay Yılmaz, tansiyonunun yükselmesi nedeniyle hastanaye kaldırıldı. Duruşma, tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in savunmasıyla devam etti. Ardından Güney'in iki avukatı da savunmasını tamamladı.

Davaya 6 Temmuz Pazartesi sağlık yönünden bir sorunu olmaması halinde Tuncay Yılmaz'ın savunmasının alınmasıyla devam edecek. Yılmaz'ın savunmasının alınamaması halinde Ekrem İmamoğlu'nun savunmasına geçilecek.

Duruşmada avukatların itirazları üzerine Mahkeme Başkanı, "Bu 9 Temmuz'u NATO'ya bile bağlayan olmuş. Bu bizim belirlediğimiz bir süre. Bu tarihin özel bir anlamı yok. Ekrem İmamoğlu bunu seferberliğe bağladı. Normal bir dava görülüyor. Öyle bir şey yok" dedi.

Mahkeme heyeti İçişleri Bakanlığı, MAPEG ve Şişli Belediyesi'nin "suçtan zarar gören" olarak davaya katılma taleplerinin kabulüne karar verdi.

Sedat Kapıdağ'ın katılma talebi ise reddedildi. Ancak Kapıdağ daha sonra tanık olarak dinlenecek.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İnan Güney, 3. Sayfa, Politika, Mahkeme, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Davası'na 6 Temmuz Pazartesi Devam Edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da sıcak hava bunalttı: Kimi denizde serinledi kimi gölgelik alanda dinlendi İstanbul'da sıcak hava bunalttı: Kimi denizde serinledi kimi gölgelik alanda dinlendi
Kasklı saldırgan kovaladığı şahsı bacağından vurup kaçtı Kasklı saldırgan kovaladığı şahsı bacağından vurup kaçtı
Acun Ilıcalı’dan Talisca bombası Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası
Yunanistan’da iktidar partisi yöneticisinin annesinin öldüğü saldırıya ilişkin kınama mesajları yayımlandı Yunanistan'da iktidar partisi yöneticisinin annesinin öldüğü saldırıya ilişkin kınama mesajları yayımlandı
Antalya’da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
Vinç operatörü 40 metre yükseklikte namaz kılıp çalışmaya devam etti Vinç operatörü 40 metre yükseklikte namaz kılıp çalışmaya devam etti

19:46
China Suarez, Icardi’yi terk etti O mesajları görünce evden kaçmış
China Suarez, Icardi'yi terk etti! O mesajları görünce evden kaçmış
18:58
Tepki çığ gibi Süper Lig’in yıldız golcüsü, Galatasaray formasıyla antrenman yaptı
Tepki çığ gibi! Süper Lig'in yıldız golcüsü, Galatasaray formasıyla antrenman yaptı
18:54
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi
18:46
Özgür Özel’e Madımak’ta soğuk duş
Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş
17:59
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
16:37
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 19:56:21. #.0.2#
SON DAKİKA: İbb Davası'na 6 Temmuz Pazartesi Devam Edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.