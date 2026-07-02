İbb Davası'na 6 Temmuz Pazartesi Devam Edilecek

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 61'inci gününde tutuklu sanık Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve avukatları savunmasını tamamladı. Yargılamaya 6 Temmuz Pazartesi sağlık yönünden bir sorunu olmaması halinde Tuncay Yılmaz'ın savunmasıyla devam edilecek, aksi takdirde Ekrem İmamoğlu'nun savunması alınacak.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 59'u tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda devam edildi.

Duruşmada savunma sırası gelen tutuklu sanık Tuncay Yılmaz, tansiyonunun yükselmesi nedeniyle hastanaye kaldırıldı. Duruşma, tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in savunmasıyla devam etti. Ardından Güney'in iki avukatı da savunmasını tamamladı.

Davaya 6 Temmuz Pazartesi sağlık yönünden bir sorunu olmaması halinde Tuncay Yılmaz'ın savunmasının alınmasıyla devam edecek. Yılmaz'ın savunmasının alınamaması halinde Ekrem İmamoğlu'nun savunmasına geçilecek.

Duruşmada avukatların itirazları üzerine Mahkeme Başkanı, "Bu 9 Temmuz'u NATO'ya bile bağlayan olmuş. Bu bizim belirlediğimiz bir süre. Bu tarihin özel bir anlamı yok. Ekrem İmamoğlu bunu seferberliğe bağladı. Normal bir dava görülüyor. Öyle bir şey yok" dedi.

Mahkeme heyeti İçişleri Bakanlığı, MAPEG ve Şişli Belediyesi'nin "suçtan zarar gören" olarak davaya katılma taleplerinin kabulüne karar verdi.

Sedat Kapıdağ'ın katılma talebi ise reddedildi. Ancak Kapıdağ daha sonra tanık olarak dinlenecek.