İbb Davası... Mustafa Karaoğlu: "Ailem Zor Durumda. Benim Yerim Cezaevi Değil" - Son Dakika
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İbb Davası... Mustafa Karaoğlu: "Ailem Zor Durumda. Benim Yerim Cezaevi Değil"

04.06.2026 17:43  Güncelleme: 18:41
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İBB Davası'nda savunma yapan Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, 13 aydır tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Kaçma şüphesi olmadığını, ailesinin zor durumda olduğunu ve eşinin sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - İBB Davası'nda savunma yapan İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, "Memuriyet kariyerim ortadadır. Ailem zor durumdadır, eşimin sağlık sorunlarını dilekçelerimde bildirmiştim. Benim yerim cezaevi değildir. Öncelikle tahliyemi, aksi kanaat oluşuyorsa adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ederim" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 45'inci gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda yapılıyor.

İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, 2002 yılından beri devlet memuru olarak görev yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Çalıştığım kurumlarda gerek meclis denetimleri gerek Sayıştay denetimleri ve İçişleri Bakanlığı mülkiye başmüfettiş denetimleri geçirdim. Bunların hiçbirinde herhangi bir suça rastlanmadı. Hiçbir şekilde yargılanmadım, adli veya idari soruşturma dahi geçirmedim ancak bugün burada sadece ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla huzurunuzda yargılanmaktayım. Bunca yıl devlete ve milletime yasalara uygun bir şekilde hizmet ettim ve etmeye de devam ediyorum. Yaklaşık 13 aydır tutuklu olarak cezaevindeyim. Bu durum beni ve ailemi derinden üzmektedir. Bu buhrandan kaynaklı zor günler geçirmekteyim. Biz 5 kardeşiz, 4'ümüz devlet memuru. Şu anda cezaevinde olmak beni, eşimi ve ailemi derinden üzmektedir."

"KAÇMA ŞÜPHEM YOK"

Hakkındaki suçlamalara yanıt veren Karaoğlu, aynı şablon kullanılarak hakkındaki eylem sayısının artırıldığını, iddialarla ilgili fiziki takip, tape gibi aleyhine hiçbir delil bulunmadığını söyledi.

Karaoğlu, şunları kaydetti:

"Sadece bilirkişi raporu var, bunun haricinde hiçbir şey yok. Sayın Başkanımız (Ekrem İmamoğlu) tutuklandıktan sonra bizim izinlerimiz iptal oldu. Biz de daha önceden yurt dışı turu satın almıştık. Gidecektik ama gidemedik, hatta paramız bile yandı. İstedik, vermediler. Benim kaçma şüphem yok. Hatta kaçma şüphem olmadığına dair somut delil olarak yanan yurt dışı tur biletimi dahi gösterebilirim. Yeşil pasaport sahibiyim. 6 eylemde de komisyon üyesi arkadaşlar sanık bile değiller. Komisyon 5 kişiden oluşuyor. Müdürüm burada, ben varım, diğer üç arkadaşım yok."

"MEMURİYET KARİYERİM ORTADA"

Amacım kimseyi zan altında bırakmak değil, aslında doğru olanı da yapılmış onlar için. Tutuksuz olarak yargılanabilirler mi? Bunun öncesinde 60. maddeye göre bir idari işlem yapılması gerekirdi ama biz ağır cezada yargılanıyoruz şu anda. Anlayamadığım tek şey de Serap Hanım ve ben, neden burada ikimiz aynı ihale komisyonundayız, diğer arkadaşlar niye yargılanmıyor? Yaklaşık bir yıldır cezaevindeyim. Üzerime atılı suçlamalar yalnız ihaleye fesat karıştırma suçu kapsamındadır. Memuriyet kariyerim ortadadır. Ailem zor durumdadır, eşimin sağlık sorunlarını dilekçelerimde bildirmiştim. Benim yerim cezaevi değildir. Öncelikle tahliyemi, aksi kanaat oluşuyorsa adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ederim. Yapılacak yargılama sonunda da tüm atılı eylemlerden beraatımı saygılarımla talep ederim."

Duruşmaya pazartesi günü devam edilecek.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halkla İlişkiler, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Cezaevi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Davası... Mustafa Karaoğlu: 'Ailem Zor Durumda. Benim Yerim Cezaevi Değil' - Son Dakika

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