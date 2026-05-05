İbb Davası'ndan Tutuklu Bulunan Engin Ulusoy Hastaneye Sevk Edildi

Haber: Mehmet OFLAZ

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu isimler arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB davasının dünkü duruşmasında, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yürümekte zorlandığı görülen eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy'un, Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 1 No'lu salonda görülen davanın dünkü duruşmasında, tutuklu sanıklardan eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, salona getirilirken yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yürümekte zorlandığı görülmüştü.

Duruşmada dün, Engin Ulusoy'un avukatı, müvekkilinin sağlık sorunlarına işaret ederek, "Dışarıda olsa 112 aracıyla hastaneye götürülecek kişi, hala hastaneye götürülmedi. 1 Mayıs da tatil olduğu için 3 gündür araç getirilmedi" demiş, tutuklu eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu da salondan ayrılırken, Ulusoy'un durumuna isyan ederek, "Engin Ulusoy'un durumunu dile getirin. Morfinle ayakta duruyor. Hastaneye götürmüyorlar. Adam ölüyor, bu zulümdür" açıklamasını yapmıştı.

Ulusoy'un avukatından edinilen bilgiye göre, müvekkilinin Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği, sağlık kontrolleri sonucu durumunun netleşeceği öğrenildi.