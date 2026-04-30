İbb Davası'nın 30. Gününde, İtirafçı Adem Soytekin Dahil 15 İsim Hakkında Tahliye Kararı Verildi
İbb Davası'nın 30. Gününde, İtirafçı Adem Soytekin Dahil 15 İsim Hakkında Tahliye Kararı Verildi

30.04.2026 17:02  Güncelleme: 17:27
Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik, 92'si tutuklu 414 sanıklı davanın 30. gününde, tutuklu sanıklar Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Mehmet Çağlar Kuru, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Çağlar Türkmen, Adem Soytekin, Seyhan Özcan, Nuri Cem Ceylan, Esma Bayrak, Murat Keleş, Fatih Özçelik, İsmail Akkaya, Harun Cengiz Beğenmez, Mehmet Kaya hakkında tahliye kararı verdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 30. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda yapıldı.

Savcı 9 kişi hakkında tahliye kararı istemişti

Duruşma savcısı, tutukluluğa ilişkin mütalaasında, İBB'de veri uzmanı İsmet Korkmaz, İBB'de yazılım koordinatörü Emrah Yüksel, İBB'de bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru, İBB Şehir Planlamacısı Nuri Cem Ceylan, İBB Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz, reklamcı Yusuf Utku Şahin, İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, etkin pişmanlıktan yararlanmak üzere ifade veren Adem Soytekin ile Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan hakkında tahliye talep etti.

Savcının mütalaasının ardından Mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Mahkeme Heyeti, yaklaşık üç buçuk saatin ardından, tahliye kararı verdiği 15 ismi açıkladı.

Tutuklu sayısı 77'ye indi

92 sanığın tutuklu yargılandığı davada, tutuklu sanık sayısı 77 oldu. Heyetin tahliye kararı verdiği tutuklu sanıklar şöyle:

"İBB'de yazılım koordinatörü Emrah Yüksel, İBB'de veri uzmanı İsmet Korkmaz, İBB'de bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru, İBB Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz, Reklamcı Yusuf Utku Şahin, İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, Adem Soytekin, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, İBB Şehir Planlamacısı Nuri Cem Ceylan, reklamcı Esma Bayrak, Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş, İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik, İnan Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, iş insanı Harun Cengiz Beğenmez ve iş insanı Mehmet Kaya."

Bayramdan önce tutukluluk incelemesi yapılacak

Mahkeme Başkanı, bir sonraki tutukluluk incelemesini, Kurban Bayramı'ndan önce yapacağını bildirdi.

Ekrem İmamoğlu salondan çıkarken, "Çok güçlü olun pazartesi yeni bir gün başlayacak. Bu sabahtan daha güçlüyüz" dedi. Aykut Erdoğdu da salondan ayrılırken, "Aslanlar gibiyim. İftiracılar dışarıda vatan evlatları içeride" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van’da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı
Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Adana’nın Kozan ilçesini sel vurdu Adana'nın Kozan ilçesini sel vurdu
Kızının nişanına 2 gün kala eşini öldüren sanık: Kendimi kaybettim, cinnet geçirdim Kızının nişanına 2 gün kala eşini öldüren sanık: Kendimi kaybettim, cinnet geçirdim
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu
Polatlı’da bulunan kemik parçaları Bünyamin Koçak dosyasını yeniden gündeme taşıdı Polatlı'da bulunan kemik parçaları Bünyamin Koçak dosyasını yeniden gündeme taşıdı

16:57
Kuruluş süreci tamamlandı Meral Akşener, sahaya iniyor
Kuruluş süreci tamamlandı! Meral Akşener, sahaya iniyor
16:34
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı
16:10
5 yaşındaki Hamza’nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
16:06
Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Fidan için uğurlama programı düzenlendi
Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Fidan için uğurlama programı düzenlendi
14:41
Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan “öpücük“ savunması
Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan "öpücük" savunması
14:07
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
