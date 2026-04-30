İbb Davası'nın 30. Gününde, İtirafçı Adem Soytekin Dahil 15 İsim Hakkında Tahliye Kararı Verildi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik, 92'si tutuklu 414 sanıklı davanın 30. gününde, tutuklu sanıklar Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Mehmet Çağlar Kuru, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Çağlar Türkmen, Adem Soytekin, Seyhan Özcan, Nuri Cem Ceylan, Esma Bayrak, Murat Keleş, Fatih Özçelik, İsmail Akkaya, Harun Cengiz Beğenmez, Mehmet Kaya hakkında tahliye kararı verdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 30. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda yapıldı.

Savcı 9 kişi hakkında tahliye kararı istemişti

Duruşma savcısı, tutukluluğa ilişkin mütalaasında, İBB'de veri uzmanı İsmet Korkmaz, İBB'de yazılım koordinatörü Emrah Yüksel, İBB'de bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru, İBB Şehir Planlamacısı Nuri Cem Ceylan, İBB Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz, reklamcı Yusuf Utku Şahin, İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, etkin pişmanlıktan yararlanmak üzere ifade veren Adem Soytekin ile Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan hakkında tahliye talep etti.

Savcının mütalaasının ardından Mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Mahkeme Heyeti, yaklaşık üç buçuk saatin ardından, tahliye kararı verdiği 15 ismi açıkladı.

Tutuklu sayısı 77'ye indi

92 sanığın tutuklu yargılandığı davada, tutuklu sanık sayısı 77 oldu. Heyetin tahliye kararı verdiği tutuklu sanıklar şöyle:

"İBB'de yazılım koordinatörü Emrah Yüksel, İBB'de veri uzmanı İsmet Korkmaz, İBB'de bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru, İBB Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz, Reklamcı Yusuf Utku Şahin, İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, Adem Soytekin, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, İBB Şehir Planlamacısı Nuri Cem Ceylan, reklamcı Esma Bayrak, Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş, İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik, İnan Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, iş insanı Harun Cengiz Beğenmez ve iş insanı Mehmet Kaya."

Bayramdan önce tutukluluk incelemesi yapılacak

Mahkeme Başkanı, bir sonraki tutukluluk incelemesini, Kurban Bayramı'ndan önce yapacağını bildirdi.

Ekrem İmamoğlu salondan çıkarken, "Çok güçlü olun pazartesi yeni bir gün başlayacak. Bu sabahtan daha güçlüyüz" dedi. Aykut Erdoğdu da salondan ayrılırken, "Aslanlar gibiyim. İftiracılar dışarıda vatan evlatları içeride" diye konuştu.