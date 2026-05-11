İbb Davası'nda 35'inci Gün Başladı

11.05.2026 11:46  Güncelleme: 13:04
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri'de yargılandığı casusluk davasında bulunduğu için İBB Davası'nın 35'inci duruşmasına katılmadı. Davada tutuklu sanıklar, salona alkışlarla getirildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay da savunmasını yapıyor.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 76 kişinin tutuklu olduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın 35'inci günü başladı. İmamoğlu, "casusluk" iddiasıyla yine Silivri'de yargılandığı davanın ilk duruşmasına katıldığı için İBB Davası'na katılmadı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 77'si tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 35'inci gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda görülmeye devam ediyor.

Geçen perşembe günü yapılan son duruşmada tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş savunma yapmıştı. Keleş'e soru sormak üzere söz alan İmamoğlu'nun sesi titremiş ve ağlamıştı. İmamoğlu, "Allah hiçbir babaya, anneye böyle bir evlat işkencesi yaşatmasın. Ben bu delikanlıdan bu devlet adına, bu millet adına ve yüce Türk yargısı adına özür diliyorum" diye isyan etmişti.

İMAMOĞLU CASUSLUK DAVASI'NDA

İmamoğlu ve siyasal iletişim danışmanı Necati Özkan, "casusluk" iddiasıyla da tutuklu yargılandıkları davanın İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki 4 No'lu Duruşma Salonu'nda yapılan ilk duruşmasına katıldıkları için bugünkü İBB Davası'na katılmadı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ile diğer tutukluların katıldığı duruşmada tutuklu sanıklar salona getirildiği sırada izleyiciler, alkışlarla karşıladı.

ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, 80 yaşındaki annesinin ve eşinin Anneler Günü'nü kutlayarak savunmasına başladı. Gözaltına alınma süreci, eylemlerdeki iddialar ve suçlamalar, iddianamedeki suç örgütü üyeliği ve gerçek kendisi olmak üzere dört ana başlıkta savunmasını yapacağını belirten Alpay, "Hemen hemen bir yıldır tutukluyum. Tutuklama gerekçesi yapılan konu iddianamede yer almıyor. İddianamede belirtilen konulara ilişkin de ifadem alınmadı" dedi. Alpay, savunmasına devam ediyor.

