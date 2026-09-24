İBB Davası\'nın 87. gününde ilk olarak Ümit Boyner\'in oğlu Bolak kürsüye çıktı

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 436 sanıklı İBB Davası'nın 87'inci gününde ilk olarak kürsüye gelen isim, dün hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı duyurulan Ümit Boyner'in oğlu tutuksuz sanık Mithat Sinan Bolak oldu.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 436 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine devam ediliyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülen davada 87. gün başladı. Davada, ek iddianame hazırlanmasıyla sanık sayısı 414'ten 436'ya yükselirken, birleşen iki dosyayla birlikte tutuklu sayısı 57'ye çıktı.

Tutuksuz sanıkların beyanlarının alındığı duruşmada, ilk olarak kürsüye gelen isim, dün hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı duyurulan Ümit Boyner'in oğlu tutuksuz sanık Mithat Sinan Bolak oldu. Bolak, savunma yapıyor.