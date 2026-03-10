İBB Davası Üzerine Açıklama

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleriyle iftarda bir araya geldi. İftar öncesi açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, İBB Davası'na ilişkin soru üzerine "Maalesef çok üzücü görüntüler oluyor Türkiye'de. Türkiye'de Yassıada mahkemeleri ve Ergenekon'dan sonra bana sorarsanız bu üçüncü büyük davadır. Trajik işler oldu. Türkiye bir buçuk ay bu tiyatroyu izleyecek. Bu mahkemenin kararı sandıkta verilir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleriyle Tören Salonu'nda iftarda bir araya geldi.

Salona giriş esnasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107'si tutuklu, toplam 407 sanıklı İBB Davası'na ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Dün de çok hareketli geçti, bugün de hareketli geçti. Vurgunun ilk perdesi diyebiliriz. 41 ceza mahkemesi içerisinden 40'ıncıya düşeceğini söylüyorduk; 40'ıncıya düştü. Genel Başkanımız da bugün bunu grup toplantısında ifade etti. Saygısızca başlayan bir tavır, ardından salondan gösterilen bir tepki ve nihayetinde kendine çekidüzen vermeye çalışan ancak ettiği sözünü yememe gayretine düşen; 'Salonu boşaltıyorum' deyip boşaltamayan bir hakim, bir kurul, bir savcı… Maalesef çok üzücü görüntüler oluyor Türkiye'de. Türkiye'de Yassıada mahkemeleri ve Ergenekon'dan sonra bana sorarsanız bu üçüncü büyük davadır. Trajik işler oldu. Türkiye bir buçuk ay bu tiyatroyu izleyecek. Bu mahkemenin kararı sandıkta verilir."

"İş Akın Gürlek'e kalırsa, o bizim nefes alma hakkımızı bile kısıtlar"

Akdoğan, "Bugünkü mahkeme görüntüleri itibarıyla Adalet Bakanı Akın Gürlek'in özellikle tutuklu haklarını kısıtlamaya ve mahkeme salonlarının işleyişine dönük yeni yasal düzenleme hazırlığının gerekçesi yapacağı iddia ediliyor. Ne dersiniz" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"İş Akın Gürlek'e kalırsa, o bizim nefes alma hakkımızı bile kısıtlar. Onun için bu konuların hepsinde direneceğiz. Evrensel hukuk diye bir şey var arkadaşlar; anayasal hak var, evrensel hukuk var. Bunların hepsi var. Toplumun vicdanı var, insanların dikkati var. Hepsi oranın üzerinde yargılanan kişi, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sonraki seçimdeki cumhurbaşkanı adayı. Buna göre herkesin pozisyonunu alması gerekir."