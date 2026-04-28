İBB Davasında 28. Gün: Etkin Pişmanlık Yapan Soytekin Savunma Yaptı

28.04.2026 13:59
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden alınan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 92 tutuklu 414 sanık, İBB davasının sekizinci haftasında hakim karşısına çıktı. Duruşmanın 28. gününde, “etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlanan tutuklu iş insanı Adem Soytekin’in savunması dinleniyor.

İBB Davası’nın duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No’lu salonda devam ediyor. İlk duruşmadan bu yana toplam 35 sanığın savunması alınmış durumda. Duruşmalar haftanın 4 günü gerçekleştirilirken, Cuma günü duruşma yapılmamaktadır.

Adem Soytekin, İmamoğlu’ndan sonra salona alındı ve dört jandarma eşliğinde sanık kürsüsüne çıktı. Duruşma, kimlik tespitiyle başladı. İlkokul mezunu olduğunu belirten Soytekin, çocukluğundan beri inşaat sektöründe çalıştığını, aldığı işleri asla yarım bırakmadığını ve hayatında hiç maaşlı çalışanın olmadığını ifade etti. “Ben yaptığı işin karşılığını alan bir müteahhitim” dedi. Soytekin, “Biz belediyeyle çalışıyorduk. Belediye işi verirdi, hakedişlerimiz bazen daire veya çek olarak ödenirdi” şeklinde konuştu. “Ödemeleri gizlemedim. Suç örgütü üyesi değil, sorumlu bir Türk vatandaşı olarak davrandım” diyen Soytekin, “Yurt dışında yapı marketi olan bir şirketiz. İş yapmak için nüfuz ticaretine ihtiyaç duymadım” ifadesini kullandı.

Soytekin, savunmasında, “Ekrem Bey’in belki de ilk kez duyacağı bir şey: İmamoğlu’nun belediye başkanı olduğu dönemde Beylikdüzü Belediyesi bana dava açtı ve bu davayı kaybettim. Ben sadece bildiğim işi yaptım” şeklinde konuştu. “Örgüt üyesi olmak bir çelişki değil mi?” diye soran Soytekin, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığını, bunun bir baskı sonucu olmadığını belirtti.

Soytekin, etkin pişmanlık ifadesinin arkasında, avukatı Onur Büyükhatipoğlu’nun kendisine atandığını iddia etti. Duruşmada, “Beylikdüzü müteahhitlerinin ifadeleri basına yansımaya başladı. Rüşvet verdiklerini söylediler. Bu haberler beni çok rahatsız etti” dedi. “Durumun böyle olmadığını en iyi belediye yetkilileri bilir” şeklinde konuştu.

Soytekin, İstanbul’un çeşitli bölgelerinde bağış yaptığını belirtti. 2020 yılında tamamladığı bir projenin iskanını almak için belediye yetkilisiyle görüştüğünde, bu konuda katkı yapıp yapamayacağını sorduklarını anlattı. “Mevcut müteahhidi bana yönlendirirseniz ben kendisiyle anlaşırım” dediğini aktardı.

Dün İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan savunmasını tamamladı. Mahkeme başkanı, “etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlanan Soytekin’in savunmasının öne alınması talebini kabul etti. Soytekin, 8 kez etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmıştı. Soytekin, ifadesinin tutarsız bulunması üzerine yeniden tutuklanmış, Pehlivan’ın yönlendirmesiyle etkin pişmanlıktan vazgeçirilmeye çalışıldığı iddia edilmiştir. Pehlivan’a “örgüt üyeliği” suçlaması yöneltilmiştir.

Önceki gün İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, haklarında “örgüt üyeliği” ve “örgüte yardım” suçlaması bulunmayan tutukluların mevcut tedbirlerini yeniden değerlendirerek, iletişim kısıtlamasını kaldırma kararı aldı. Aralarında CHP eski milletvekili Aykut Erdoğdu’nun da bulunduğu 27 kişi için bu değişiklik yapılmıştır.

Mahkeme heyeti, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, bazı iş insanları ve İSPER personeli dahil, toplam 18 kişinin tahliyesine karar verdi.

Beyoğlu Belediyesi’ne yönelik suçlamalarla ilgili olarak, Başkan İnan Güney’in de bulunduğu 3’ü tutuklu 7 kişinin dosyası bu davayla birleştirildi, sanık sayısı 414’e yükseldi.

