İBB Davasında Alpay'ın Savunması Alındı

11.05.2026 19:56
414 sanığın yargılandığı davanın 35. duruşmasında Alpay, suçlamaları reddetti ve savunma yaptı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 77'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın 35. duruşması tamamlandı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın savunması alındı.

Sanık Alpay savunmasında, 28 yıllık kamu görevlisi olduğunu ve belediyelerin tüm kademelerinde çalıştığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı altında genel sekreterliğin bulunduğunu, 7 tane de genel sekreter yardımcılığının olduğunu ifade eden Alpay, "Ben 2022 yılı ortasından sonra 7 nolu genel sekreter yardımcılığı görevini yapmaktayım. Bu görevde ancak farklı alanlardan sorumlu 6 tane daha genel sekreter yardımcısıyla, bu genel sekreter yardımcılığı bünyesine görev yönünden dağıtılmış 32 tane daire başkanlığı var. Her biri de birbirinden bağımsız." dedi.

Alpay, iddianamede yer aldığı haliyle isnatların bulunduğu genel sekreter yardımcılığı bünyesinde olan Kentsel Tasarım Müdürlüğü ile ilgisinin bulunmadığını savunarak, verilmemesi gereken yere izin verilmesinin suç olacağını, iddianamede de hukuksuz bir izin verilmesi durumunun olmadığını öne sürdü.

İddianamedeki irtibatta olduğu çoğu kişinin İBB'de çalışan arkadaşları olduğunu, bir kısmının da hiç tanımadığı kişiler olduğunu belirten Alpay, ortak protokol işleri yaptıklarını ve insanlarla iletişiminin olmasının normal olduğunu söyledi.

İhalecileri ve yüklenici firmaların birçoğunu sahada tanıdığını, sanıklardan Fatih Keleş'i de 15 yıldır tanıdığını söyleyen Alpay, "Ben belediyenin organizasyon şemasında yer alan genel sekreterlik ve belediye başkanı dışında kimseden talimat almam. Onlar da bana bir talimat vermediler." ifadesini kullandı.

Sanık Alpay, hesap veremeyeceği hiçbir iş yapmadığını, kanunlardan hiçbir zaman dışarı çıkmadığını savundu.

Cumhuriyet savcısının "Daha önce Murat Gülibrahimoğlu ile özel uçak seyahati yaptınız mı?" sorusuna sanık Alpay, "Yurt içi seyahat yaptım. Bir tane Trabzon'a gidiş var, bir de maç dönüşünde öyle bindiğimiz uçak var." şeklinde cevap verdi.

Sanık Alpay'ın avukatının da savunmasını bitirmesiyle duruşmada toplam 46 sanığın savunmasını tamamlanmış oldu.

Duruşma, yarına ertelendi.

Kaynak: AA

