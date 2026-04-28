İBB davasında etkin pişmanlık yapan Soytekin: Baskı görmedim
İBB davasında etkin pişmanlık yapan Soytekin: Baskı görmedim

28.04.2026 21:19
414 sanıklı İBB davasının 28. gününde, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren tutuklu sanık Adem Soytekin savunma yaptı. Soytekin, baskı altında ifade verdiği iddialarını reddederek, etkin pişmanlık sürecini anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu olduğu 414 sanıklı İBB davası 28. gününde devam ediyor. Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda görülen davada, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren tutuklu sanık Adem Soytekin savunmasını yaptı. Soytekin, normalde ilerleyen günlerde alınması planlanan savunmasını kendi talebiyle öne çekti.

Soytekin savunmasında, etkin pişmanlık sürecini anlattı ve 'baskı gördüğü' iddiasını reddetti: 'Etkin pişmanlık yapan iftiracıdır, yalancıdır ya da önüne konan belgeleri imzalayarak tahliye edildi, baskı altında ifade verdi şeklindeki söylemleri kendi adıma kesin bir dille reddediyorum. Çünkü ben aldığım ifadenin hiçbir aşamasında baskıyla ya da 'şunu imzala, evine git' gibi bir söylemle karşılaşmadım.'

Neden etkin pişmanlıktan yararlandığını anlatan Soytekin, 'Suç işlemediğimi anlatabilmek, eğer bir örgüt iddiası varsa ve ben bilmeden de olsa bu örgütün içindeysem 'pişmanım' demek için etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandım' dedi. İBB soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra kendisine iftira atıldığını ileri süren Soytekin, 'Nisan sonu Mayıs başı gibiydi; dosyada ifade veren bazı Beylikdüzü müteahhitlerinin beyanları basında yer almaya başladı. Bu müteahhitler, 'Şu kadar rüşvet verdim; parayı Fatih Keleş'e, daire ve dükkanları ise Adem Soytekin'e verdim' şeklinde ifadeler veriyorlardı. Bu durum, beni aşırı derecede rahatsız etti' diye konuştu.

Beylikdüzü belediyesi ile durumu konuşması ve 'gerçeğin böyle olmadığının' açıklanması için avukatı aracılığıyla konuyu belediye yetkililerine ilettiğini belirten Soytekin şöyle konuştu: 'Basında bu şekilde çıkan haberlerde bazı müteahhitlerin, belediyeye yaptığım işlerin hak edişi olarak bana verdikleri çek ve taşınmazları 'rüşvet' olarak nitelendirdiklerini, bunun gerçeği yansıtmadığını ve beni çok rahatsız ettiğini belirttim. Ancak (avukat) belediye tarafıyla görüştüğünü ve böyle bir açıklamanın yapılmayacağını bana iletti.' Adem Soytekin, bunun üzerine 'Madem öyle, tüm bunları kendim açıklarım' dediğini ve etkin pişmanlık sürecinin böyle başladığını söyledi. Duruşma devam ediyor.

