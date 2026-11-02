İBB davasında İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 436 sanık 102. duruşmada yargılanıyor

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 47'si tutuklu 436 sanık, 102'nci duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşma, gizli tanıklar ve müştekilerin dinlenmesiyle devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'Suç delillerini gizleme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Kamu malına zarar verme', 'Rüşvet alma', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Orman kanununa muhalefet' ve 'Maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İKİ HAFTA İÇİNDE TAMAMLANMASI PLANLANDI

Mahkeme heyeti, ara kararında gizli tanıkların duruşma günü hazır edilmesi için Tanık Koruma Şube Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına karar vermişti. Mahkeme başkanı, bu celsenin iki hafta içinde tamamlanmasının planlandığını belirtti.