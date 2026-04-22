İtirafçı Adem Soytekin Dinlenme Sırasının Öne Alınmasını Talep Etti: Gerginlik Nedeniyle Duruşmalara Katılmakta Zorlanıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik davada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın savunması sırasında, itirafçı Adem Soytekin'in mahkemeye iki gün önce bir dilekçe sunduğu öğrenildi. Duruşmanın 26. gününde gerginliğe neden olan dilekçede, "Birçok kez ifade vererek dosyanın aydınlatılmasına katkı sundum. Gerginlik nedeniyle duruşmalara katılmakta zorlanıyorum" diyerek kürsüde dinlenme sırasının öne alınmasını istediği öğrenildi.