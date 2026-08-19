İBB Davası’nda savcı, Muzaffer Beyaz için ikinci kez tutuklama istedi

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) İBB Davası'nın dünkü duruşmasında savcının çelişkili beyanlar iddiasıyla tutuklama istediği ancak mahkeme heyetinin reddettiği Muzaffer Beyaz hakkında ikinci kez tutuklama talep edildi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın dünkü 66'ncı gününde duruşma savcısı, çelişkili beyanlar iddiasıyla sorgusu bitmeden iş insanı Muzaffer Beyaz hakkında tutuklama istemişti. Silivri'de devam eden duruşmada İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, kıdemli üye hakimin muhalefetiyle, oy çokluğuyla talebi reddetti.

Ret kararının ardından savcı, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi sundu. Dilekçede, Beyaz'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, alabileceği ceza miktarı, soruşturma aşamasındaki çelişkili beyanları ve dosyadaki deliller gerekçe gösterildi.

Beyaz hakkında uygulanan mevcut adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını savunan savcı, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklama talebinin reddine ilişkin kararına itiraz ederek Beyaz'ın bu aşamada tutuklanmasına karar verilmesini talep etti.