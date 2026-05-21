İBB Davasında Tutukluluk İncelemesi
İBB Davasında Tutukluluk İncelemesi

21.05.2026 16:49
İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanığın yargılandığı davada duruşmaya ara verildi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 77'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına tutukluluk incelemesi yapılmak üzere ara verildi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan 41'inci duruşmada, tutuklu sanık Serhat Kapki'nin avukatının beyanının dinlenmesinin ardından iş insanı tutuklu sanık Şeyhmus Sarıboğa'nın savunması alındı.

Suç işleyecek bir şey yapmadığını savunan Sarıboğa, "Önceki ifadelerimde irademle oynandığı için o ifadelerimi kabul etmiyorum. Yaptığım işlerin hepsi yasaldı. Benim bildiğim ve yardım ettiğim bir örgüt yok. Ben İBB'den neden tutukluyum? Benim İBB ile yakından uzaktan alakam yok, İBB'den kimseyi tanımıyorum. Ne sahte fatura ile ilgili işlem yaptım ne de yasa dışı para taşıdım. Daha önce de adli kontrolle serbest bırakıldım. Kaçmadım, bir yere gitmedim. Yargılanmaktan çekincem yok ama tutuksuz yargılanmak istiyorum. Beraatımı talep ediyorum." dedi.

Sarıboğa'nın savunmasını tamamlamasının ardından çapraz sorgusuna geçildi.

Duruşma savcısının iddianameye konu şirketi alırken para ödeyip ödemediğini sorması üzerine Sarıboğa, "Bu ticari sır. Elden ödeme yaptım. Şirketi her şeyiyle devraldım." cevabını verdi.

Sarıboğa, tutuksuz sanık Güngör Gürman'ın, "Murat Kapki kanunsuz işlerini Şeyhmus üzerinden yapıyordu. Beykoz Acarkent'te bulunan villasının inşaatı sürecinde imarla ilgili yaşanan bir sıkıntıda sahte kontrat düzenleyerek sorumluyu Şeyhmus olarak gösterdi." şeklindeki beyanının sorulması üzerine, "Öyle bir şey yok. Acarkent'te villa kiralayıp kaldığım olurdu." dedi.

Duruşmada, Sarıboğa'nın avukatının beyanı da dinlendi.

Daha sonra sanıkların tutukluluk durumuna ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklardan İBB'de iş analisti olan Iraz Bayrak, CHP'nin bilgi işlem sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan, tutuklu sanık İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş, Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu ve eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy'un, mevcut delil durumu, tutuklu kaldıkları süre ve üzerlerine atılı suçun vasıf mahiyeti dolayısıyla tahliyelerine karar verilmesini istedi.

Savcı, sanık Ekrem İmamoğlu'nun arasında bulunduğu tutuklu 72 sanığın tutukluluk halinin ise devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutukluluk incelemesi yapmak üzere duruşmaya ara verdi.

Kaynak: AA

