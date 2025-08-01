İBB'de İhaleye Fesat Soruşturması - Son Dakika
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İBB'de İhaleye Fesat Soruşturması

01.08.2025 18:27
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Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütüne yönelik soruşturmada 9 kişi tutuklanmak üzere sevk edildi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSFALT ve İETT'deki ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla tutuklanmaları talep edilen 9 şüpheli hakkındaki savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında savcılığın tutuklama istediği, eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali, İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürlüğünde şef Erenay Delipınar, İETT İkitelli Garaj Şube Müdürü Halil Yanmaz, İSFALT İdari İşler Müdürlüğünde görevli müdürler Mehmet Karataş, Oktay Aktaş ve Zafer Sola, İSFALT İdari İşler Müdürlüğünde uzman Murat Delice, İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal ve İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu hakkında hazırlanan sevk yazısına ulaşıldı.

Yazıda; Aktaş, Uysal, Karataş, Hacıoğlu, Sırali ve Sola'nın, Aziz İhsan Aktaş'a ait Bilginay Temizlik firmasının İSFALT'tan aldığı araç kiralama ile asfalt serilmesi işine ilişkin ihalelerin ihale komisyonlarında yer aldıkları belirtildi.

Zanlı Sırali'nin, asfalt ihalelerinin yapıldığı dönemde İSFALT Genel Müdürü ve ihale yetkilisi olduğu, Uysal ve Aktaş'ın 5 ihalede, Karataş'ın 4 ihalede, Hacıoğlu ve Sola'nın 3 ihalede, Sırali'nin ise 4 ihalede görev aldığı aktarılan yazıda, Delipınar, Delice ve Yanmaz'ın ise bir ihalede araçları kontrol eden ve teslim alan görevliler olduğu kaydedildi.

"İhale şartnamesindeki kurallara uymadılar"

Yazıda, söz konusu ihalelerle ilgili, bir ihalenin teknik şartnamesinde belirtilen şartlara uymadığı halde şüpheliler Erenay Delipınar, Murat Delice ve Halil Yanmaz'ın, araçların kabulünü yaparak "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçunu işlediklerine ilişkin bilirkişi raporu alındığı anlatıldı.

Diğer zanlıların görev aldıkları ihale dosyalarının incelendiği anlatılan yazıda, ihaleye teklif verecek firmaların yaklaşık maliyeti bilmeleri halinde ona yakın teklif sunarak ihaleyi kazanabilecekleri vurgulanarak, ihaleyi kazanan firmaların yaklaşık maliyeti bildiği aktarıldı.

Yazıda, Aziz İhsan Aktaş'ın mesajlarında, ihale tarihlerinden önce iki ihaleye ait puanlama evrakının bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Puanlamanın bir ihale ile aynı olduğu, diğer ihale yönünden ise kısmen benzerlikler bulunduğu, Mustafa Mutlu'nun puanlamaların firmalara verildiğine ilişkin beyanı olduğu, Mutlu'nun ihalelerin gerçekleştirildiği dönemde İSFALT'a ihale danışmanlığı yaptığı, aynı zamanda Aziz İhsan Aktaş ile irtibatlı olduğu anlatılan yazıda, Mutlu'nun, görevi gereği ihale kapsamında gizli kalması gereken yaklaşık maliyet tutarına ve puanlama sistemine vakıf olduğu belirtildi.

Yazıda, Mutlu'nun, Aziz İhsan Aktaş'a ait İçkale Sosyal Hizmetler isimli firmanın aldığı asfalt serilme işine ilişkin 4 ihalede yaklaşık maliyeti ve bu maliyetin hesaplanmasında kullanılan puanlama ve pozları bildiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

İhale komisyonunda yer alan şüpheliler ile ihale yetkilisinin zincirleme sorumlu oldukları, ihalenin mevzuata uygun gerçekleşip gerçekleşmediği, rekabet koşullarının oluşup oluşmadığı, yine gizli kalması gereken verilerin firmalarla paylaşılıp paylaşılmadığı hususunda sorumlulukları bulunduğu ifade edilen yazıda, ihalelerin hazırlık sürecinde bilirkişi raporlarında da belirtildiği üzere fiyat dışı unsur kriterlerinde usulsüzlük yapıldığı, ihalelerin bir kısmının iptal edildiği anlatıldı.

Yazıda, zanlıların üzerlerine atılı "ihaleye fesat karıştırma" suçunu işledikleri konusunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu, katıldıkları ihale sayısı, suçun niteliği, muhtemel ceza miktarı dikkate alındığında tutuklama tedbirinin mevcut aşama itibarıyla orantılı olduğu belirtilerek, tutuklanmalarına karar verilmesi istendi.

İETT Genel Müdürü Demet hakkında adli kontrol istemi

Savcılıkça, şüpheliler İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı Kazım Taylan Sever, İETT Mali Hizmetler Daire Başkanı Şeyhmus Oral, İETT İkitelli Garaj Şube Müdürü Halil İbrahim Kaya, İETT İhale İşleri Şube Müdürü Cevdet Akarsu, İETT Muhasebe Şube Müdürü Ali Haydar Topçu, İETT Araç Bakım Planlama ve Koordinasyon Şefi Ülkü Kaya, İSFALT İdari İşler Müdürlüğünde şef Göktunç Şentürk, İSFALT İdari İşler Müdürlüğünde görevli müdür Murathan Altınışık, eski Satın Alma Daire Başkanı Taşkın Ilıca, Kağıthane Garaj Şube Müdürü Samet Alptuğ Arıkan, Yunus Garajı Şube Müdürü Şevket Eygi, eski Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanı Vahdet Melikoğlu, eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Levent Tunca, Veli Rıdvanoğlu ve Ahmet Savaş hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB'de İhaleye Fesat Soruşturması - Son Dakika

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