(İSTANBUL) – İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Marmara Denizi açıklarında meydana gelen depremlerin ardından ciddi bir vaka bilgisinin şu ana kadar alınmadığını bildirdi.
İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'da gerçekleşen depremde şu ana kadar ciddi bir vaka bilgisi mevcut değil. İBB yönetim kadromuz AKOM'dan tüm süreci yönetmek için acil koduyla toplanıyor. Gelişmeler hakkında açıklama yapacağız."
Son Dakika › Güncel › İBB'den Deprem Açıklaması: Ciddi Vaka Bilgisi Yok - Son Dakika
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