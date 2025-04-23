İBB'den Deprem Açıklaması: Ciddi Vaka Bilgisi Yok

(İSTANBUL) – İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Marmara Denizi açıklarında meydana gelen depremlerin ardından ciddi bir vaka bilgisinin şu ana kadar alınmadığını bildirdi.

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da gerçekleşen depremde şu ana kadar ciddi bir vaka bilgisi mevcut değil. İBB yönetim kadromuz AKOM'dan tüm süreci yönetmek için acil koduyla toplanıyor. Gelişmeler hakkında açıklama yapacağız."