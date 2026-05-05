İbb'den Emekliye Ücretsiz Halk Ekmek Desteği

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Emekliye Pazar Desteği" hizmetinin ardından şimdi de "Emekliye Ücretsiz Ekmek" desteğini hayata geçiriyor. Mayıs ayında başlayacak uygulama ile 4 bin 455 emekli, İstanbul Halk Ekmek büfelerinden her gün ücretsiz ekmek hakkından yararlanabilecek.

İBB, sosyal belediyecilik vizyonuyla sunduğu dayanışma ağını genişletmeye devam ediyor. Bugüne kadar 93 bin 881 ihtiyaç sahibi haneye toplam 134 milyon adet ücretsiz ekmek ulaştıran İBB, bu hizmetin kapsamına İstanbul'un emeklilerini de dahil ediyor.

"Emeklinin sofrasına 1,2 milyon ekmek"

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, Sosyal Destek Kartı sahibi olan ve belirlenen kriterlere uygun 60 yaş ve üzeri 4 bin 455 emekli vatandaş sisteme tanımlandı.

Mayıs ayı itibarıyla başlayacak yeni dönemde emekliler, kendilerine sağlanan bu hakkı, mahallelerindeki İstanbul Halk Ekmek büfelerinden günlük olarak kullanabilecek. Hak sahipleri, kartları aracılığıyla her gün 1 adet ücretsiz ekmek temin edebilecek.

Pazar desteğinin ardından hayata geçirilen bu yeni sosyal yardım kapasitesini artırmayı hedefleyen İBB, 2026 yılı sonuna kadar toplam 1 milyon 200 bin adet ücretsiz ekmeği emeklilere ulaştırmayı planlıyor.