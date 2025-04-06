İBB'den İddialara Yanıt: 'Karanlık Bilgi Kirliliği ile Mücadele Edeceğiz' - Son Dakika
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İBB'den İddialara Yanıt: 'Karanlık Bilgi Kirliliği ile Mücadele Edeceğiz'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kamuoyunda dolaşan yalanlarla ilgili açıklamada bulundu. Belediyenin cevap verdiği iddialar arasında rüşvet, cenaze aracıyla para kaçırma ve yolsuzluk iddiaları yer aldı. İBB, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, belgelerle mücadele edeceklerini açıkladı.

06.04.2025 16:49  Güncelleme: 17:09
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kamuoyunda yer alan bazı iddialarla ilgili yeni bir açıklama yayımladı. Açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Bu karanlık bilgi kirliliğine karşı, her defasında gerçekleri belgeleriyle, tutarlılığıyla ve akılla savunmaya devam edeceğiz" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) "yalanlar ve gerçekler" başlığıyla yapılan açıklamada İBB'ye ilişkin iddialara yanıt verildi.

"Bu iddiaların amacının, kamuoyunu manipüle etmek, siyasi linç kampanyalarıyla İBB'yi ve onun seçilmiş Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu karalamak olduğu" belirtilen açıklamada, "İddia sahipleri, ortaya attıkları suçlamaları kanıtlamakla yükümlüyken, hiçbir hukuki süreç işletilmeden, kuralsız ve sorumsuz bir şekilde kamuoyuna yalanları boca etmektedirler." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "10 milyon dolar rüşvet parası cenaze aracıyla Yunanistan'a kaçırıldı" şeklindeki iddianın daha sonra, "paranın önce cenaze aracıyla sınıra götürüldüğü, oradan da başka bir yöntemle Yunanistan'a aktarıldığı" şeklinde tekrarlandığı bildirildi ve şöyle denildi:

"Aynı konudaki bu iki farklı iddia, tek merkez tarafından yönetilen farklı isimler ve mecralarca dile getirilmiş, ancak bu çevreler kısa sürede birbirini yalanlamıştır. İlkinde paranın doğrudan cenaze aracıyla Yunanistan'a kaçırıldığı öne sürülürken, ikincisinde sınırda başka bir yöntemle ülke dışına çıkarıldığı iddia edilmiştir. Tüm bu gerçekler ışığında, bu karanlık bilgi kirliliğine karşı, her defasında gerçekleri belgeleriyle, tutarlılığıyla ve akılla savunmaya devam edeceğiz."

Açıklamaya göre iddialar ve İBB'nin bunlara ilişkin yanıtları şöyle:

Yalan 1: Boğaz'daki bir tadilat izni için 10 milyon dolar rüşvet talep edildi.

Gerçek 1: İddiaların tam aksine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi söz konusu Vaniköy'deki villa ile ilgili süreçte yasa dışı inşa faaliyetlerine müdahale etmiş, yapıyı mühürlemiş ve ardından ilgili kurumlarla işbirliği içinde kaçak yapının yıkımını sağlamıştır.

Yalan 2: 10 milyon dolar cenaze aracıyla Yunanistan'a kaçırıldı.

Gerçek 2: İBB Mezarlıklar Müdürlüğü, Türkiye'nin 81 iline ve tüm ilçelerine cenaze nakil hizmeti sunmaktadır, ancak yurt dışına cenaze taşımamaktadır. Yurt dışı cenaze transferleri, Sağlık Bakanlığı onayı ve uluslararası prosedürlerle yalnızca özel yetkili havayolu firmaları aracılığıyla yapılmaktadır. İBB cenaze nakil araçları yurt dışı cenazelerin geliş gidişlerinde sadece havalimanlarına giriş çıkış yapmaktadır. Cenaze aracının sınır geçmesi, hele ki nakit para taşıması, hem İBB sistemine hem de ulusal güvenliğe aykırı ve fiilen imkansızdır. Ayrıca, AB üyesi bir ülkeye elden nakit transferi bu denli rahat bir şekilde yapılamaz; uluslararası mali sistem ve sınır güvenlikleri bu tür hareketlere izin vermez. Öte yandan, İBB'ye ait cenaze nakil araçlarının tamamı GPRS sistemiyle anlık olarak izlenmekte olup, resmi görev onayı olmadan her hangi bir cenaze aracının İstanbul il sınırları dışına çıkabilmesi mümkün değildir. Diğer taraftan, çok nadir de olsa, yine aynı şekilde görev onayı alınmak şartıyla, bazı yabancı uyruklu cenazeler için Türkiye'nin sınır kapılarına kadar cenaze teslimi yapılmakta, bu cenazeler gümrükten geçmeden ilgili yetkililere teslim edilmektedir. Fakat iddiaya konu edilen tarihlerde Yunanistan'a gidiş sınırları olan İpsala ve Pazarkule sınır kapılarına her hangi bir görev oluru verilmediği gibi, GPRS (araç takip sistemi) sistemi üzerinden yapılan incelemede de herhangi bir cenaze teslimimiz bulunmamaktadır. O tarihlerde bahsi edilen sınır kapılarına herhangi bir aracın hareketine de rastlanmamıştır.

Yalan: İBB'de 560 milyar TL yolsuzluk yapıldı

Gerçek: Bu iddiayı ortaya atanlar, İBB'nin gerçekleşen bütçesinden haberdar dahi değillerdir. Son 6 yılda 497 milyar lira gerçekleşen bütçe ile İBB, İstanbul'un sudan ulaşıma, metrodan altyapı yatırımlarına kadar birçok hizmeti sunmakta, ayrıca 95 bin çalışanına da maaş ödemektedir.

İşte yıl yıl gerçek tablo:

İBB BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

2019: 21,4 milyar lira

2020: 21,6 milyar lira

2021: 28,4 milyar lira

2022: 64,3 milyar lira

2023: 122,4 milyar lira

2024: 238,9 milyar lira

6 Yıllık Toplam: 497 MİLYAR lira

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'den İddialara Yanıt: 'Karanlık Bilgi Kirliliği ile Mücadele Edeceğiz' - Son Dakika

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