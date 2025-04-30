İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay: Mücadele Yeni Başlıyor

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınmasının ardından adli kontrolle serbest bırakılan Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mücadele vurgusu yaptı.

Alpay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyete ve Atatürk ilkelerine bağlı bir devlet memuru olarak, 26 yıldır ülkem için var gücümle çalışmaktan gurur duyuyorum. Hiçbir hukuki gerekçe olmadan sabahın erken saatlerinde gözaltına alındıktan sonra 4 günlük gözaltı süresi akabinde adli kontrol şartı ile dostların arasındayım. Bu süreçte desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Mücadele yeni başlıyor. Adaletin yeniden tesis edileceği günlerde, geride hiçbir arkadaşımız kalmayacak şekilde halkımızla buluşacağımıza yürekten inanıyorum."